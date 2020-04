La 4T investiga las finanzas de Peña, Castillejos, Narro, Ruiz Esparza y Meade, dice Univision

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha iniciado una investigación bancaria y de “evolución patrimonial” sobre el exPresidente Enrique Peña Nieto, su familia más cercana y varios personajes de su gabinete, dio a conocer Univisión citando varios documentos oficiales.

De acuerdo con el reporte de la periodista Peniley Ramírez, la investigación incluiría a personajes de la talla del exconsejero de la Presidencia, Humberto Castillejos, y el exSecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y excandidato presidencial por el Partido Revolucionario Institucional, José Antonio Meade Kuribreña, hasta la exesposa del mandatario, Angélica Rivera, y sus cuatro hijos. La pesquisa estaría comandada por la SHCP, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, habría sido solicitada por la Secretaria de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, el pasado 26 de marzo.

“Esta mañana, el Presidente mexicano dijo que no existe investigación alguna contra Peña. “He dicho, para refrescar el caso, que tendrían los ciudadanos que solicitarnos que se lleve una consulta, para preguntar al pueblo de México, si quiere que se investigue a ex presidentes desde [Carlos] Salinas hasta Peña por lo que sucedió en el triste y doloroso periodo neoliberal”.

Los documentos obtenidos por Univisión señalan que el pasado 14 de abril, 50 bancos recibieron requerimientos en los que se les solicita información sobre las cuentas del ex Presidente, su familia y miembros de su gabinete, a más tardar el 6 de mayo.

Los bancos tendrían que entregar copias certificadas y hojas de cálculo sobre el historial de los estados de cuenta del ex mandatario, sus familiar y excolaboradores; así como una copia de los contratos, registro de cuentas de cheques, ahorros, bonos, depósitos, títulos, inversiones, créditos y movimientos en casas de cambio.

Las pesquisas del Gobierno de López Obrador, dice Univisión, incluirían a personajes como Humberto Castillejos, exconsejero jurídico de la Presidencia; José Narro Robles, exSecretario de Salud; Gerardo Ruiz Esparza, exSecretario de Comunicaciones y Transportes fallecido el pasado 1 de abril; y José Antonio Meade, exCanciller. Además, los señalamientos también apuntan a Pedro Joaquín Coldwell, exSecretario de Energía; Ildefonso Guajardo, extitular de Economía; Luis Videgaray, quien se desempeñó en Hacienda; Alberti Elías, exfiscal general; y Miguel Ángel Osorio Chong, exSecretario de Gobernación.

Univisión recuerda que, sin embargo, López Obrador ha sostenido en diversas ocasiones que una investigación contra los ex presidentes mexicanos tendría que derivarse de una consulta ciudadana. Lo mismo que dijo hoy. “He sido muy claro, no se va a llevar a cabo ninguna denuncia a los ex presidentes. Queremos ver hacia adelante, no lo espectacular, no la simulación (…) si los ciudadanos no están de acuerdo con mi postura y quieren que se enjuicie a un ex o ex presidentes, que se organicen y recojan firmas”, dijo el pasado 21 de febrero en su conferencia matutina.

EL COMPADRE DE PEÑA, LUIS MIRANDA

Ayer, Santiago Nieto, titular de la UIF, informó que Luis Miranda Nava, ex Secretario de Desarrollo Social en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, es investigado.

“Respecto al caso de la administración anterior, se han presentado denuncias contra el caso de Rosario Robles, se presentaron denuncias contra Ruiz Esparza, en el caso de OHL, se han presentado denuncias contra Emilio Lozoya, está en proceso de investigación un caso contra Luis Miranda”, dijo a miembros de la bancada del Partido del Trabajo.

Miranda Nava, Diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue mencionado por Santiago Nieto en una lista de ex funcionarios con investigaciones abiertas en la UIF, como Rosario Robles.

“Y ahí el Presidente lo que me ha comentado es que tenemos que tener una política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad. No se persigue a nadie, pero si hubiera alguien, si alguien pareciera se tendría que actuar conforme a derecho, y eso implica presentación de las denuncias, congelamiento de cuentas si hay indicador de lavado de dinero y continuar con esta política institucional”, agregó Santiago Nieto.

Miranda Nava nació el 3 de junio de 1964 en Jocotitlán, Estado de México. Es hijo de Luis Miranda Cardoso, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, durante el sexenio de Arturo Montiel Rojas en la Gubernatura de esa entidad, de aciuerdos.

En 1999, Miranda Nava conoció a Enrique Peña Nieto cuando se incorporó al gabinete de Arturo Montiel como coordinador de Asuntos Jurídicos, época en la que el ahora ex Presidente de México se desempeñaba como subsecretario de Gobierno. Desde entonces se convirtió en su compadre y amigo íntimo, lo cual lo llevó a formar parte de su círculo rojo en el sexenio pasado.

En una década, al menos, Miranda Nava se distinguió como un brazo operativo de Enrique Peña Nieto. Y también como su amigo, uno de los más cercanos, además de Luis Videgaray Caso, ex Secretario de Relaciones Exteriores y antes de Hacienda y Crédito Público.

En agosto pasado, SinEmbargo publicó las irregularidades que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló en su gestión como titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), ahora llamada Secretaría del Bienestar. Rosario Robles Berlanga, José Antonio Meade Kuribreña y el propio Miranda Nava estuvieron al frente de la Secretaría de Desarrollo Social en el transcurso de dos años (2015 y 2016) en que la Auditoría Superior de la Federación halló 109 irregularidades que causaron probables daños a la erario público federal por un monto total de 2 mil 289 millones 066 mil 410.45 pesos.

Las anomalías detectadas por la ASF incluyen algunas de las causas que llevaron a Robles al penal femenil de Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México, por el “ejercicio indebido del servicio público” durante su periodo como Secretaria de Desarrollo Social, entre el 1 de diciembre de 2012 y el 26 de agosto de 2015.

Hasta ahora, el diputado federal Luis Enrique Miranda Nava, un hombre cercanísimo a Peña Nieto y al ex gobernador mexiquense Arturo Montiel , aún no había sido tocado por autoridad alguna. Pero este 16 de abril de 2020, parece, su suerte ha comenzado a cambiar.

MSNNoticias