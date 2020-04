Nueva York estima su reapertura hasta julio o agosto

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció hoy que la ciudad no se abrirá hasta julio o agosto, debido a que la crisis por la pandemia de Covid-19 continúa.

De Blasio, expresó en conferencia de prensa, que en caso de regresar demasiado pronto a la normalidad, habrá un efecto boomerang que después volvería a haber un rebrote de los contagios.

Además mencionó que está solicitando a la federación, mayores recursos económicos para compensar todas las pérdidas que la ciudad está teniendo.

“En este momento he tenido en cuenta, y lamento decir esto, 7 mil millones y medio en ingresos perdidos, que ahora sabemos van a afectar a esta ciudad”, dijo de Blasio.

“Somos una de las capitales de este país en términos de poder económico e impacto económico, y ustedes saben todo lo que hacemos para ayudar a que la economía estadounidense sea fuerte, pero no podremos proporcionar servicios básicos en esta ciudad, porque no tengo a dónde recurrir para obtener ese dinero”, aseguró.

Asimismo, todos los eventos no esenciales seguirán estando prohibidos durante el mes de mayo.

De Blasio señaló que, en caso de que la situación no mejore, las actividades del verano que suelen realizar los jóvenes, como ir a la playa, o las actividades de esparcimiento, no serán abiertas según las actuales condiciones. En la medida se incluyen conciertos, festivales y cualquier tipo de evento no esencial.

Durante su mensaje diario, el alcalde también señaló que están buscando que las rentas neoyorquinas se puedan congelar para ayudar a todos aquellos que han quedado sin empleo o cuyos salarios han sido suspendidos.

Asimismo, solicitará al estado de Nueva York que se declare la moratoria de desalojos no solo durante la peor parte de la crisis, sino también 60 días después de que lo peor haya pasado para evitar que los habitantes de la ciudad se queden sin casas.

En relación con la educación y los alumnos que estaban a punto de graduarse de los cursos superiores, de Blasio señaló que el Ministerio de Educación consideran esto una prioridad y están buscando cómo ayudar a los jóvenes para que logren graduarse en tiempo y forma.

24 Horas