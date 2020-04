Avisa Trump que hoy firmará decreto para bloquear migración

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy que durante la jornada va a firmar el decreto para bloquear temporalmente la inmigración en el país, una medida con la que el mandatario pretende proteger a los trabajadores locales en plena crisis por el coronavirus.

“Voy a firmar hoy la orden ejecutiva que prohíbe la inmigración en nuestro país”, escribió en un tuit.

I will be signing my Executive Order prohibiting immigration into our Country today. In the meantime, even without this order, our Southern Border, aided substantially by the 170 miles of new Border Wall & 27,000 Mexican soldiers, is very tight – including for human trafficking!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 22, 2020