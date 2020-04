Habrá una limpia en todas las aduanas destaca en conferencia de AMLO

Al inicio de su conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio paso a su gabinete de seguridad para presentar el reporte mensual; Alfonso Durazo señaló que si bien ha habido un ligero incremento en la violencia, aún se mantienen los indices en la línea de contención.

“Diariamente tomamos decisiones y no hemos dejado de trabajar en la formación de elementos y el despliegue, en la construcción de cuarteles para conformar la Guardia Nacional”, señaló el Presidente.

Violencia se resuelve con justicia y humanismo

El Presidente dijo que su posición es humanista, por lo que busca que los integrantes de las bandas criminales “depongan su actitud”.

“Nos preocupa el problema de los homicidios dolosos, porque no queremos que nadie pierda la vida, y nada de que son presuntos delincuentes los que pierden la vida, son seres humanos, por eso los convocamos contantemente para que depongan su actitud.

“Algunos pueden pensar que es ingenuidad de mi parte, no, yo creo en el ser humano y creo que no se nace malo, son las circunstancias que llevan a muchos a tomar las conductas antisociales.

“El que cae en eso ya es difícil de que salga y queremos tener siempre abierta la puerta, no decir no nos importa y esto lo vamos a resolver con la Guardia Nacional y con medidas coercitivas, no; esto lo vamos a resolver con justicia y humanismo.

Problema de las aduanas es la corrupción; anuncia limpia

El Presidente dijo que el problema que se presenta en las aduanas del país es una asignatura pendiente que aún no se ha podido resolver, sin embargo, anunció que habrá una limpia en todas.

“El problema de las aduanas es la corrupción, estoy satisfecho con el equipo que me apoya en materia de seguridad, nada qué ver con lo que sucedía, ya es de dominio público las reuniones diarias para resolver el problema.

“Lo de aduanas es una asignatura pendiente, no hemos podido limpiar, (¿Es muy grande el problema?) Sí, es como el problema de los homicidios

“En el caso de las aduanas viene una limpia, se han hecho intentos. El hasta ahora director de aduanas, es una gente integra, pero es un monstruo de mil cabezas lo de las aduanas. La de Manzanillo, de Lázaro Cárdenas, de Tijuana”.

Ex titular de la Administración General de Aduanas, un hombre íntegro

El mandatario anunció que esta tarde se reunirá con Ricardo Ahued, ex directos de aduanas, quien le pidió regresar al Senado.

“Él me pidió que quiere estar en el Senado, Ricardo Ahued es un hombre íntegro, una gente buena, un hombre honesto; fue legislador en Veracruz en los tiempos de la gran corrupción y siendo legislador votó en contra de la cuenta pública de un gobernador; es una gente respetable, pero quiere ayudar en el Senado; ganó de mayoría, es muy estimado.

“Vamos a proponer un cambio en aduanas como me lo pregunta lo respondo, hoy voy a tener una reunión con el senador Ahued, nos va a hacer una visita y va a coincidir el senador Ricardo Monreal, es otro tema pero sí voy a hablar hoy con Ricardo Ahued”.

Celebra baja en la inflación

“Se dio a conocer, y me dio mucho gusto, que la inflación bajó 2 por ciento un poco más, pero una reducción importantísima, esto es bueno porque cuando hay inflación se afecta mucho a la gente y sobre todo a los más pobres, la inflación afecta mucho a la población mayoritaria. Ahí vamos, se había caído el precio del petróleo ya está levantando”.

Envía pésame a familiares fallecidos por covid-19

“Aprovecho para enviar nuestro profundo pésame a los familiares de los fallecidos, militares y civiles, estamos luchando para que se eviten muertes, por eso el recordatorio a que sigamos las medidas de prevención, que se guarde la distancia y se evite el contagios.

“Que todos ayudemos, es lamentable que se pidan vidas humanas. Abrazos a los familias de los enfermos, de los fallecidos porque no son números; cuando se pierde a un familiar o a un ser querido hay tristeza, por eso no dejar de expresar nuestras condolencias”.

Presenta estados y municipios con mayor y menor movilidad ante covid-19

El Presidente presentó los datos sobre los estados y municipios que más y menos cumplen con las medidas de resguardo y distanciamiento ante covid-19.

Los estados que más cumplen:

Quintana Roo, Ciudad de México, Baja California Sur, Yucatán y Campeche

Los municipios que más cumplen:

Benito Juárez, Ciudad de México, Miguel Hidalgo Venustiano Carranza, San Nicolás de los Garza, Nuevo León y Mexicali, Baja California.

Los estados que menos:

Río Bravo, Tamaulipas; Palenque, Chiapas; San Luis de la Paz, Guanajuato; Pénjamo, Guanajuato y Las Margaritas.

Tras pandemia de covid-19, habrá campaña de nutrición

López Obrador dijo que enfermedades como el covid-19 son más peligrosas cuando la mayor parte de la gente sufre de obesidad, hipertensión y diabetes, por lo que al término de la contingencia sanitaria habrá una campaña de para fomentar buenos hábitos alimenticios.

“Vamos a empezar con una campaña de orientación nutricional porque lo del coronavirus afecta más cuando se tiene obesidad, hipertensión y diabetes, esas enfermedades tiene que ver mucho que ver con la mala a alimentación, no es la escasa alimentación, a veces es la abundancia de alimentos dañinos, sobre todo lo que tiene que ver con los niños, tenemos que cuidar mucho”.

Alfonso Durazo presenta informe de Seguridad

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana presentó los datos sobre la incidencia delictiva en el país, señalando que los estados en donde se registran mayor número de homicidios dolosos son:

Guanajuato, Estado de México, Michoacán y Chihuahua

Y lo estados en donde menos:

Yucatán, Baja California Sur, Campeche y Aguascalientes

“Esta es la tenencia histórica; tuvimos un ligero incremento, no obstante podemos decir estamos en la línea de contención de no tener esta línea que ha tenido altas y bajas estaríamos en este punto que sería la tendencia histórica es uno de los rubros de incidencia criminal dónde estamos poniendo mayor esfuerzo particularmente en Guanajuato que contiene el mayor número de homciidos”, señaló.

Sobre el secuestro, las entidades en dónde se registra mayor incidencia:

Yucatán Baja California Sur, Campeche y Durango

Sobre los feminicidios, Durazo dijo que hay una ligera baja en la incidencia de este delito, recalcando que en este tema aún se deben redoblar esfuerzos.

“Recibimos la administración con un pico, es uno de los temas más sensibles en términos sociales; tenemos un reto importante, esta es la tendencia histórica, no obstante que hay picos están por debajo de la tendencia histórica”.

Baja California Sur, Querétaro y Aguascalientes las entidades que no registran feminicidios.

Guardia Nacional colabora en prevención de feminicidios

El secretario de Seguridad señaló que el despliegue de la Guardia Nacional tiene la indicación de mantenerse alerta para prevenir el feminicidio durante la etapa de resguardo y distanciamientos social por la pandemia de covid-19.

Durazo señaló que en febrero hubo 93 feminicidios, y en marzo 78, registrando un leve descenso.

“Hubo 78 feminicidios en marzo, 92 en febrero, hay un ligero descenso. Este tema es una de los más sensibles y la Guardia Nacional tiene la indicación de poner la mayor atención para evitar que en esta etapa de contingencia y cuarentena no tenga un impacto en el tema de los feminicidios”.

Investigan presunta reunión entre elementos de la GN con narcos

El comandante de la Guardia Nacional dijo que se investiga una presunta reunión de elementos de la guardia con presuntos integrantes del narcotráfico; señaló que en su momento se darán a conocer las sanciones correspondientes.

“Un grupo de elementos de la Guardia Nacional que les toca supervisar al resto de personal, a principios de la semana se encontraban en el área de Veracruz y Puebla y en algún momento pararon a comer en un restaurante.

“Después de ver las fotografías se inició una investigación de asuntos internos para revisar la conducta; está en el proceso en el tiempo que lleva la investigación, en algún momento se tendrá que definir la sanción a este personal por la acción que tuvieron de reunirse con gente que públicamente se menciona que está relacionada con la delincuencia. Se inició una investigación y se hará del conocimiento las sanciones”.

