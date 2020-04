La ‘traición’ del América a Oswaldo Sánchez cuando fichó con Chivas

Pocos jugadores son los que han pasado del América al Guadalajara y uno de ellos fue el ex portero mexicano Oswaldo Sánchez, quien relató hace algunos meses, como fue que se entero de su sorpresivo traspaso del cuadro azulcrema a las Chivas en 1999.

“Cuando estaba en América, hablo con el técnico en turno, porque había rumores que iba a salir y me dice tu no te vas, eres de los mejores porteros de México. En la noche estoy en mi casa y veo en las noticias, draft noticias bomba, Oswaldo Sánchez pasa de América a Chivas”, contó el ex futbolista en La Jugada de Televisa, hoy TUDN.

Tras enterarse de su fichaje con el equipo rojiblanco, donde se consolidó como jugador, el ex arquero reveló que esa misma noche Ricardo Ferretti, quien fuera entrenador el Rebaño Sagrado en ese entonces, lo llamó para comentarle que lo esperaba al siguiente día para entrenar, llamamiento que lo dejó pasmado.

“Me habla el Tuca Ferretti, entrenador de Chivas y me dice: te espero mañana para entrenar”, sentenció el ex jugador de Santos Laguna.

El hoy comentarista y analista de la cadena de televisión TUDN, cuenta en su palmares como futbolista con tres Ligas MX y una Copa MX.

Milenio