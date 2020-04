Dennis Rodman y yo tuvimos sexo por todos lados: Carmen Electra

Dennis Rodman, uno de los jugadores de la NBA más talentosos y polémicos de la historia, vivió un momento íntimo con quien fuera su esposa por menos de un año, la actriz Carmen Electra, en el centro de entrenamiento de los Chicago Bulls.

Electra, pareja de Rodman de 1998 a 1999, reveló para Los Angeles Times la anécdota con The Worm durante un día libre que tuvo todo el equipo de los Chicago Bulls.

“Un día, cuando los Bulls tuvieron día libre en sus prácticas, Dennis dijo que tenía una sorpresa para mí”, señala la protagonista de Baywach.

La actriz continúa su relato confesando en todos los lugares en la que la pareja, que se casó en Las Vegas, tuvo intimidad.

“Me vendó los ojos y nos subimos a su motocicleta. Cuando finalmente me quitó la venda, estamos parados en las instalaciones de práctica de los Bulls, en la cancha central. Era una locura, estábamos como dos niños en una tienda de golosinas, comiendo helado del refrigerador y teniendo sexo en prácticamente todo el maldito lugar: en la sala de fisioterapia, en la sala de pesas. Obviamente en la cancha”, puntualizó la ex esposa de Rodman.

Rodman, durante su paso con los Chicago Bulls y su matrimonio con Carmen Electra, fue una figura polémica pues fue de los primeros basquetbolistas en teñirse el pelo y tatuarse.

Pese a vivir un breve romance con el ex pívot, Carmen Electra recordó todos los lados de la personalidad de Rodman.

“Vi todos estos lados diferentes de Dennis. Él siempre decía: ‘Nadie me entiende. Nadie me atrapa’. Él era muy emocional a veces. Luego estaba el dulce lado romántico, y el tipo divertido y excéntrico al que le encantaba salir y beber y usar boas de plumas. Pero en la cancha, era un salvaje”.

Michael Jordan encontró a Rodman con Electra

Durante una entrevista en Good Morning America, el protagonista de la serie documental de Netflix, The Last Dance, Michel Jordan reveló cuando la pareja formada por Rodman y Electra decidieron ir a la ciudad del pecado.

“Tuvimos que ir a sacar su culo de la cama. No voy a contar lo que había en esa cama o dónde estaba o cosas por el estilo”, señaló Jordan.

Por su parte, la actriz y ex playmate, contó su punto de vista de aquella historia en Las Vegas.

“Llamaron a la puerta y era Michael Jordan. Me escondí. No quería que me viera así y me metí detrás del sofá con las sábanas encima”.

Milenio