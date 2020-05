En junio inicia construcción del 5o tramo de Tren Maya destaca en conferencia de AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador arrancó su conferencia matutina anunciando que solo 5 por ciento de las empresas no han acatado las medidas sanitarias y siguen operando, a pesar de que sus actividades no son esenciales; puntualizó que las empresas Elektra y Coppel al fin pararon actividades.

“Cuando empezamos a hacer esta revisión, creo que no cumplían el 13 por ciento, la semana pasada bajó al 6; y ahora ya está en el 5 por ciento, y espero que en la semana próxima siga reduciéndose el número de establecimientos que no cumplen con el plan de emergencia sanitaria.

“En esta semana se logró que las tiendas Elektra se cierra; esa fue decisión de los directivos de la empresa; me enviaron una carta, dando sus puntos de vista, cuestionando algunas medidas que se han tomado; ellos tiene su concepción de cómo se está llevando a cabo nuestra estrategia; son críticos, pero entiendo su derecho a disentir, es parte de la democracia, deciden hace caso y cerrar sus tiendas y dejar solo lo esencial; agradezco esta actitud. Lo mismo en el caso de Coppel”.

Sobre la nota del New York Times, López Obrador dijo que al diario estadunidense le faltó ética.

Se han contratado 25 mil trabajadores de la salud

El Presidente señaló que hasta el momento se han contratado a 25 mil trabajadores de la salud para hacer frente al covid-19 y que en el Valle.

“En el Valle de México ya tenemos una ocupación en terapia intensiva del 75%, es decir, tenemos un 25% de camas disponibles y estamos en lo alto, de acuerdo a las proyecciones, de espera que pronto empiece el descenso. Para que se dieran así las cosas se contó con el apoyo de la gente, por eso vamos a presentar el plan de reapertura, poco a poco, avanzando, y si se nos presentan problemas damos marcha atrás, rectificamos, pero ya tenemos condiciones para hacer eso.

“Casi contratamos 25 mil trabajadores de la salud, les van a decir cuántos ventiladores cuántas camas de terapia intensiva se tenían y cuantas se tienen ahora. Sí se ha avanzado”.

Nueva conferencia, de 5 a 6

El Presidente dijo que todos los días, de 5 a 6 de la tarde, se dará otra conferencia para informar sobre la entrega de los programas del Bienestar de su gobierno.

“El miércoles próximo de 5 a 6 se va a transmitir información amplia sobre los programas del bienestar, desde este sitio de palacio nacional, de 5 a 6, programas del bienestar, que incluye pensiones a adultos mayores, las becas, los jóvenes construyendo el futuro, distribución del fertilizante, todo lo que se está haciendo para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo”.

En junio inicia construcción de 5º tramo de Tren Maya

“La semana próxima va a estar con ustedes Rogelio Jiménez Pons, el director del Tren Maya porque ya se tienen entregados los contratos para comenzar a construir el tren, la vía; ya este mes se tiene entregados 4 contratos a 4 empresas que van a construir alrededor de 900 kilómetros, desde Palenque hasta Cancún, pasando por Escárcega, por Campeche, por Mérida; ya se tiene los 4 tramos. Y pronto, para mediados de junio, comenzamos con el quinto tramo que es de Cancún a Tulum, y nos quedan dos pendientes: de Tulum a Bacalar, Chetumal, Kalakmul y el entronque de nuevo con Escárcega pero ya vamos”.

AMLO pide ahorrar para enfrentar la crisis

Al hacer referencia de los apoyos que el gobierno entregará a la población para hacer frente a la crisis económica, el Presidente llamó a fomentar la cultura del ahorro, pues es una de las lecciones que ha dejado la pandemia.

“Vamos a entregar, a dispersar, un promedio de 100 mil millones de pesos mensuales; parte de ese dinero de manera directa; se va a poyar a 180 mil pescadores, les va a llegar este mes un apoyo de 7 mil pesos, a los 180 mil, y les recomendaba que ese dinero, aunque poco, lo cuidarán, hay que ahorrar, es una de las lecciones que nos está dejando la pandemia y el modelo neoliberal.

“No debe manejarse con machismo, que lo que ingresa al hogar es de la familia, que hay que tomar en cuenta a la esposa y a los hijos, y nada de que el esposo agarre el dinero y lo derroche; eso aplica también para el gobierno, que lo mucho o poco que tengamos lo tenemos que distribuir con equidad y justicia.

“No al derroche, es un cambio en el modo de vida, en general, no al dispendio, no la lujo, que lo que tengamos se ocupe para lo básico”.

Sin denuncias sobre desvío de insumos médicos

López Obrador dijo que no tiene denuncias sobre el desvío de insumos y equipo médico de hospitales, sin embargo, dijo que la descomposición social sigue afectando, como el caso de las enfermeras asesinadas en Torreón.

“Yo no tengo muchos reportes de desvíos, y les digo esto porque todos los días nos informamos de lo que pasa en el país, además de delitos cometidos, de otros hechos, robo de combustible, problemas que se presentan en las detenciones de presuntos delincuentes, protección civil; todo, diario estamos al tanto, y no tenemos datos sobre estos, fue un cambio muy lamentable lo que sucedió con la pérdida de vida de las enfermeras y ya se detuvo a los responsables, y fue por robarles sus bienes personales y todo hace indicar se tratad de gente conocida de las enfermeras.

“La descomposición social todavía no está afectando mucho, y la verdad tengo pocos reportes de desvíos de medicamentos y equipos”.

El New York Times es un periódico famoso, pero con poca ética

El Presidente desestimó la publicación del diarios estadunidense que desestimó las cifras de la pandemia, asegurando que hay más contagios de covid-19 en México que los que el gobierno reporta.

“El New York Times es un periódico famoso, pero con poca ética, en este caso es evidente de que no hicieron un buen trabajo, que actuaron de manera tendenciosa, faltó ética. No nos dejemos apantallar, si actuamos con apego a la verdad y no mentimos, no robamos, no traicionamos al pueblo, pues no hay nada que temer, aunque se trate del New York Times, entonces, hay que auspiciar el debate.

“Sale esa nota en el New York Times y como en cadena comienzan a retuitearlo en México, todos los conservadores o su voceros, periodistas, políticos corruptos, intelectuales orgánicos, todos; yo creo que hasta sabían, eso lo podía informar en New York Times, porque creo que sabían que venía el reportaje, porque enseguida que aparece, lo que llaman nado sincronizado, se lanzan todos; pero no hay que alarmarse, esto es normal, la verdad es que está llevándose a cabo una transformación y están molestos los conservadores”.

A las 12, informe sobre nota diplomática de Rápido y Furioso

El Presidente dijo que al mediodía el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dará los pormenores sobre la nota diplomática que México envió a Estados Unidos para solicitar información respecto del operativo Rápido y Furioso durante el sexenio de Felipe Calderón.

“Hay dos cosas, lo primero lo que mencionó el ex presidente Calderón es de que él no estaba al tanto del operativo, y que cuando se supo, porque fue un escándalo, porque perdieron la vida con esas armas mexicanos y extranjeros, él dice que a partir de ese escándalo se actuó y se pidió información al gobierno de EU y que el gobierno de mexicano no participó con el gobierno de EU, por eso decidimos pedir información de manera directa.

“Si es oficial, saber después, si Medina Mora le informó al presidente Calderón sobre el asunto, eso es lo que se está pidiendo, pero es grave, tanto por la pérdida de vidas humanas como por la violación flagrante de nuestra soberanía, nunca más un gobierno extranjero puede intervenir y violar nuestra soberanía, no pueden entrar de acuerdo a nuestra Constitución personas armadas, no pueden invadirnos, es muy grave, esa intromisión, vamos hoy a pedir”.

95% de empresas cumplen medidas sanitarias

La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, dijo que hasta el momento 95 por ciento de las empresas en México que no realizan actividades esenciales han acatado las medidas sanitarias contra el covid-19.

Las actividades de las empresas que se han negado a cerrar son en su mayoría de venta, reparación y mantenimiento de vehículos; tiendas departamentales y comercio de productos no esenciales.

La titular del Trabajo señaló las empresas que se niegan a parar:

Distribuidora de Bicicletas Benotto S.A. de C.V; en Iztacalco, en CdMx Autouno Motriz, en Chilpancingo, Guerrero Office Max; en Michoacán, Jalisco Bloquera Moderna, en Mexicali .

Milenio