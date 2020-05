Felicitación por el Día Internacional de la Enfermera sobresale en conferencia dce AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador inició su conferencia matutina lanzando una felicitación por el Día Internacional de la Enfermera. Además, anunció que se firmó un convenio con la fundación Teletón para que puedan usarse las instalaciones de los centros de rehabilitación para la lucha contra el covid-19.

“Enviando una felicitación afectuosa, cariñosa, a todas las enfermeras de nuestro país porque hoy se conmemora el Día Internacional de la Enfermera. Es un momento difícil para todos por esta pandemia que nos afecta y son las enfermeras, como les hemos llamado, nuestras heroínas, con nuestros médicos, nuestros héroes, los que están en los hospitales salvando vidas; por eso nuestro reconocimiento a las enfermeras y a los enfermeros de México”.

“Vamos a dar a conocer un acuerdo que celebra el gobierno con la Fundación Teletón para que se utilicen sus centros de rehabilitación; es una muestra de solidaridad de esta fundación que encabeza Fernando Landeros. Se va a explicar en qué consiste este acuerdo. Es parte de la suma de voluntades de cómo el sector público, privado y social, estamos trabajando en unidad para enfrentar la pandemia y salvar vidas de esa forma, con humanismo y solidaridad”.

Aportación de Teletón, sin fines de lucro

El Presidente dijo que en lo que respecta a la operación, equipo y personal en los centros de rehabilitación serán canalizados a través de las instituciones de salud; mencionó que este convenio se hace sin costo.

“En el caso de estos centros de rehabilitación lo que se necesite de camas y equipos, médicos, van a estar a cargo de las instituciones que sean reseñables, ya sea el IMSS, ISSSTE, el Insabi, los gobierno estatales. Lo importante es que la fundación Teletón entrega estas instalaciones sin propósitos de lucro, es decir, no cobra, pone a disposición del sector salud y de los gobiernos estatales todas las instalaciones”.

Mañana, plan de regreso a la nueva normalidad

El Presidente dijo que mañana serpa presentado el plan de reinicio de actividades; este plan considerará qué municipios registran contagios de covid-19 y cuáles no.

“Mañana vamos a dar el plan de regreso a la nueva normalidad; se va a exponer cuantos municipios están sin contagios, cuales los más afectados, y a partir de eso se va a hacer una propuesta para el regreso, subrayo, a la nueva normalidad. No es el regreso a la normalidad, es el regreso a la nueva normalidad porque ya hubo cambios, cambió la realidad, es otra, y tenemos que iniciar otra etapa nueva con otros procedimientos, con otras actitudes, con otros comportamientos, pero ya vamos a regresar a la nueva normalidad”.

23 centros Teletón se podrán reconvertir para atender covid-19

El canciller mexicano Marcelo Ebrard se encargó de presentar los alcances del convenio firmado entre el patronato del Teletón y el gobierno federal, señalando que 23 centros podrán ser reconvertidos para atender a pacientes enfermos de covid-19.

“23 de sus instalaciones se puedan reconvertir para atender de conformidad con las prioridades que marque cada gobernador; el IMSS, el ISSSTE, el Insabi y Salud que ha promovido este convenio”.

El presidente del patronato de la Fundación Teletón, Fernando Landeros, enumeró la reconversión de los centros que serán operados por autoridades estatales en conjunto con los institutos de salud IMSS, ISSSTE e Insabi.

El CRIT Coahuila se convierte en un centro de pruebas el gobierno serpa autoridad. CRIT Chiapas se reconvierte centro de atención psicológica. CRIT Durango se reconvierte centro de consulta externa para covid. CRIT Tlalnepantla se reconvierte en hospital con 158 camas para pacientes no covid, listo para recibir pacientes. CRIT Hidalgo se reconvierte en hospital no covid. CRIT Guadalajara se reconvierte en centro de atención respiratoria. CRIT Michoacán se reconvierte centro de consulta externa para pacientes no covid. CRIT Sonora se reconvierte en centro operativa de vigilancia epidemiológica. CRIT Veracruz, se reconvierte en centro de atención médica no extendida para pacientes no graves post covid. CRIT de La Paz, Baja California, se reconvierte en hospital de atención temprana para pacientes covid. CRIT CdMx se reconvierte en hospital de atención temprana para covid con síntomas leves. CRIT Guanajuato se reconvierte en hospital de atención temprana. CRIT Guerrero se reconvierte hospital con 60 camas para pacientes no covid-19. CRIT Cd Neza se reconvierte en centro de atención temprana para covid. CRIT Oaxaca se reconvierte en hospital infantil no covid. CRIT Puebla se reconvierte en hospital para pacientes leves no covid.

Milenio