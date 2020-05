Nancy Pelosi llama ‘obeso mórbido’ a Trump; tomar hidroxicloroquina podría hacerle daño

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, criticó a Donald Trump por tomar hidroxicloroquina, y dijo que los expertos en salud han advertido de sus efectos secundarios, por lo que el presidente podría causarse un daño dado que es “obeso mórbido”.

“En cuanto al presidente, él es nuestro presidente y yo no tomaría algo que no ha sido aprobado por los científicos, especialmente en su grupo de edad y en su, digamos, grupo de peso, obeso mórbido, le llaman. Así que creo que no es buena idea”, dijo Pelosi en una entrevista con Anderson Cooper de CNN.

Los comentarios de Pelosi llegaron después de que Trump dijera en la Casa Blanca que comenzó a tomar el medicamento tras consultarlo con el médico.

“Muchas cosas se dicen sobre la hidroxi (sic). Muchas cosas se han dicho. Se sorprenderían de cuántas personas la están tomando, especialmente los trabajadores en la primera línea – ante de que te dé (…) yo la estoy tomando, estoy tomando hidroxicloroquina ahora mismo”.

Economíahoy.mx