Ninel Conde revela que fue víctima de violencia sexual por parte de Giovanni Medina

A tan solo unos días de haber estado en Palacio Nacional para pedir la ayuda de el Presidente de México, Ninel Conde reveló en una entrevista los mensajes intimidantes que ha recibido por parte de Giovanni Medina.

Además de mensajes violentos, Ninel Conde relató al programa De Primera Mano con el periodista Gustavo Adolfo Infante que fue víctima de agresiones físicas y sexuales por parte del empresario quien es el padre de su hijo Emmanuel.

Todo inició cuando desde hace más de un mes Conde se decidió a emprender acciones legales en contra de Medina debido a que éste no le permite ver a su hijo.

“Yo siempre trataba de buscar la manera de estar tranquilos, en paz, perdonaba, creía que las cosas iban a cambiar y al final del día iban empeorando”

Recibió mensajes violentos

Durante la entrevista se expusieron imágenes de captura de pantalla de los mensajes agresivos por parte de Medina.

“Te odio maldita, cómo no te mueres, maldita mujer podrida”.

En otro mensaje le dijo:

“Así como lo lees, te odio, te repudio y soy tu enemigo, eres lo peor en mi vida, eres mala como la peor y conmigo jamás vas a hablar, jamás. Mitómana, mala, mala, no voy a perdonarte jamás. Mío no eres nada. Maldita seas por el daño que me hiciste, mil veces maldita”.

La actriz y cantante aseguró que perdono todo ese tipo de insultos durante su relación con Giovanni Medina debido a que quería darle una familia a su hijo Emmanuel.

“Me apena mucho esto pero son situaciones que, en mi caso, como mujer aguanté , perdoné, cosa que no debe de ser …cuando un hombre te habla así, te ofende, aunque te pida perdón, no van a cambiar. Esta situaciones las viví durante mucho tiempo”.

Víctima de violencia

Durante la misma entrevista, Ninel Conde aseguró que su expareja el empresario Giovanni Medina la obligó en diversas ocasiones a tener relaciones sexuales cuando ella no quería.

“El hecho de obligarte a tener relaciones cuando no querías y no te apetece, eso es violencia sexual. Sí, sí la hubo”.

El Heraldo