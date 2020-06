El traicionado fui yo, es momento de contar la verdad: André Marín

Durante muchos años, la imagen de André Marín se ha visto manchada por una supuesta traición a José Ramón Fernández cuando ambos trabajan juntos en TV Azteca, donde algunos de sus ex compañeros como Christian Martinoli han despotricado en su contra diciendo que es “el bicho más grande con el que he trabajado”.

Sin embargo, el tiempo del ahora comentarista de Fox Sports para contar su versión de los hechos llegará muy pronto, pues en una charla con Javier Alarcón, reveló que el “traicionado” fue él, por lo que prepara la publicación de su libro para el año que viene y en el que contará “la verdad”.

“Estoy escribiendo un libro que va a ser duro, va a ser incómodo, un libro que en su momento podría llegar a cimbrar un poco a la televisión mexicana en el que creo que ya es momento de contar la verdad de las cosas”, dijo André Marín.

El comunicador, que inició su carrera en 1988 en los medios de comunicación, no dio adelantos de lo que contará en dicha publicación, pero sí confirmó que se tratará de su anterior jefe José Ramón Fernández, pues admite que lo que han dicho de él, le ha afectado.

“Ya llegó el momento (de contar su versión), lo hemos preparad con mucho cuidado, y no tardará mucho, se retrasó por el tema de la pandemia, pero no tardará mucho en estar finalizado. Sí por supuesto (habla de José Ramón Fernández), sí por supuesto (me ha afectado lo que ha dicho de mí) yo nunca he contestado, pero ya llegó el momento de contar la verdad, va ser un libro incómodo, duro, (son cosas) muy fuertes”, ahondó e insistió en que “el traicionado fui yo”.

Aunque André Marín responderá por primera vez todas esas acusaciones, reconocer que por José Ramón, siente un profundo agradecimiento por la oportunidad que le dio en Azteca.

“Absolutamente, soy un eterno agradecido porque me dio la oportunidad, porque trabajamos muchísimos años juntos. Le deseo que esté bien, no tengo contacto con él desde hace muchísimos años, le deseo que sea feliz, que sea pleno. Se lo deseo de verdad”, sentenció.

Milenio