Empleados de Facebook reclaman a Zuckerberg por no penalizar mensajes racistas de Trump

Empleados de alto rango de Facebook han criticado públicamente a su CEO, Mark Zuckerberg por “no hacer nada” ante los mensajes incendiarios del presidente Donald Trump en los que amenaza con usar violencia contra las protestas tras el asesinato de George Floyd a manos de un policía.

“Cuando empiecen los saqueos empezarán los disparos” dijo Trump el viernes en referencia a los manifestantes. Los empleados de Facebook han manifestado su desacuerdo sobre la postura de esta red social en contraste con la de Twitter, que por primera vez tomó la decisión de mostrar una advertencia para los tuits de Trump por apología de la violencia, mientras que Facebook dejó intactas las publicaciones del presidente, una decisión que Zuckerberg ha defendido.

“Estoy en desacuerdo con la forma en la que el presidente ha hablado de esto, pero creo que la gente debería ser capaz de verlo por sí misma, porque la rendición de cuentas para aquellos que están en el poder solo puede suceder cuando su discurso se somete al escrutinio públicamente”, dijo Zuckerberg en una publicación.

Ryan Freitas, director de diseño de productos tuiteó “Mark está mal, y yo me propongo de la manera más ruidosa posible cambiar su opinión… me disculpo si ustedes estaban esperando que yo me expresara públicamente. Me he concentrado en organizar a más de 50 compañeros que pensamos similar para algo que se parezca al cambio interno”.

El gerente de diseño, Jason Stirman, escribió. “No sé qué hacer, pero sé que no hacer nada es inaceptable. Soy un empleado de FB que está en completo desacuerdo con la decisión de Mark de no hacer nada sobre los recientes posts de Trump, que claramente incitan a la violencia. No estoy solo dentro de FB. No hay una postura neutral cuando se trata de racismo”.

A ellos se sumó la diseñadora de producto Zara Zhang, quien comentó que las preocupaciones al respecto estaban siendo expresadas internamente en la empresa pero sin que estas se tomaran en cuenta.

“Trabajo en Facebook y no estoy orgulloso de cómo nos estamos dejando ver. La mayoría de los compañeros con los que he hablado se sienten igual. Estamos haciendo que nuestras voces se escuchen”, dijo Jason Toff, otro empleado de la red social, vía Twitter.

Trump utilizó la palabra “matones” en una publicación en la que describía a los manifestantes que protestaban contra el asesinato del afroamericano desarmado George Floyd.

La frase “cuando empiecen los saqueos empezarán los disparos” fue la misma que utilizó el jefe policial Walter Headly en 1967 como respuesta a las protestas que demandaban derechos civiles en EU.

