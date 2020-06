4 millones de jóvenes con cuentas bancarias para becas destaca en conferencia de AMLO

Con las recientes modificaciones a la Ley de Instituciones de Crédito, 3.92 millones de jóvenes del padrón de becas Benito Juárez y que estudian el nivel medio superior ahora podrán recibir su apoyo por medio de tarjetas bancarias.

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que anteriormente, debido a que los jóvenes no eran mayores de edad no podían manejar cuentas bancarias, lo que dificultaba la dispersión de los recursos; no obstante, ahora se agilizará la entrega de apoyos debido a las modificaciones legales.

Lo anterior también permitirá, explicó, que los apoyos no lleguen con “piquete de ojo” a las manos de los jóvenes estudiantes.

De acuerdo con la coordinadora Nacional del Programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez, Leticia Ánimas, destacó que la apertura de cuentas bancarias beneficiará a los 3 millones 927 mil 625 beneficiarios del programa, de los cuales 2.34 millones son menores de edad.

Detalló que las becas no tendrán comisiones; además, los estudiantes tendrán acceso a la banca móvil, a la banca por Internet y a la banca telefónica.

Enfatizó que los plásticos no aceptarán depósitos en efectivo, sólo el recurso proveniente del programa Becas para el Bienestar Benito Juárez.

“Estaremos pronto comunicándonos con los becarios para darles a conocer cuáles serán los bancos participantes. Este programa está dirigido a los estudiantes de media superior inscritos en escuelas públicas”, dijo.

Características de la cuenta

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, detalló las características de la cuenta bancaria que podrán abrir los jóvenes para recibir sus apoyos.

Cuentas bancarias para estudiantes:

Solo podrán recibir fondos provenientes de programas sociales del gobierno o salarios. No podrán contratar préstamos. Las cuentas están limitadas a recibir 18 mil pesos al mes como máximo, y por transferencia electrónica. Podrán pagar bienes y servicios con sus tarjetas y por medios de electrónicos. Los padres podrán consultar los movimientos de sus hijos en las cuentas.

“Este es un instrumento adicional para un programa importante; es una muestra más del apoyo a la juventud mexicana. Es muy claro que a partir de ahora 4 millones de jóvenes se incorporan formalmente al sistema para tener una cuenta bancaria”, dijo el secretario de Educación, Esteban Moctezuma.

AMLO, a favor de la creación del Inmecob

El Presidente dijo que estaría a favor de la creación del Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar, al fusionar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE); señalando que si es para ahorrar está a favor.

“Yo conocía de esta iniciativa, hay que recordar que los legisladores obviamente tiene capacidad y facultades para presentar reformar, o iniciativas de ley, no solo es el ejecutivo, ellos presenta iniciativas. No sabía de esta iniciativa del senador Ricardo Monreal pero si ayuda a reducir los gastos cuando la conozca, si es para ahorrar, estoy de acuerdo, porque hubo muchos excesos en la creación e organismos, muchos innecesarios y casi todos muy costosos, con mucho gasto. Este organismo el Ifetel me comentan tiene como 40 direcciones, es un aparato burocrático excesivo, pero no es único caso, el instituto de transparencia igual, y en el caso de instituto de transparencia es un presupuesto de más de mil millones de pesos al año.

“Nosotros todo lo que signifique ahorrar, lo vemos bien; le costaba mucho al pueblo mantener al gobierno, era un gobierno mantenido y bueno para nada y todavía se enojan porque no pueden ganar más que el Presidente de la República y ponen amparos y llegaban a ganar más de 600 mil pesos al mes, eran de los mejores pagados en el mundo, era una república simulada”.

Pide que se respete la ley y los acuerdos en caso de Notimex

Sobre conflicto laboral en la agencia de noticias del Estado mexicano, el Presidente se decantó por la solución del conflicto a través del dialogo, por lo que dijo que pedirá a Jesús Ramírez, y a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, colaborar en la solución.

“Que se respete la ley a lo que ha decidido la autoridad y al mismo tiempo que se busque la conciliación, que se dialogue y se llegue a un acuerdo; no hay que estarse agrediendo, hay que buscar el dialogo y con apego a la legalidad y a lo que es justo creo que se va a resolver este problema.

“También no alarmarnos si existen conflictos, es propio de las sociedades democráticas, solo en la dictadura todo permanece inmovilizado, en una democracia siempre hay debate, entonces que se busque el dialogo con compromisos. En eso tiene que ayudar a la secretaria del trabajo y le voy a pedir a Jesús que nos ayude, que Luisa María alcalde y Jesús Ramírez ayuden en la intermediación y el arreglo y no descalificar, con vencer, convencer, no vernos como enemigos a destruir, si acaso, como última instancia, como adversarios a vencer, no como enemigos a destruir”.

AMLO crítica estructuras de organismos autónomos

El Presidente aprovechó para urgir a los poderes Legislativo y Judicial para retomar actividades ya que es necesario concentrar los 250 mil millones de pesos que se encuentran en los diferentes fideicomisos de las secretarías.

“Vamos a dar a conocer las estructuras, los organigramas, este instituto anticorrupción iba a tener salas regionales, más la sala central, estamos hablando como de 300 cargos, imaginen cuánto cuesta eso. Ahora vamos a hacer una propuesta para que haya una sola sala nacional que atienda todo.

“Fue excesivo, fue una manera de simular de que había justicia y no había impunidad, pero fue la época donde más se simulaba y más se robaba; eso es lo que queremos corregir y eso es lo que queremos que los legisladores nos sigan ayudando; ojalá y resuelvan por teleconferencias porque ya es mucho el tiempo que está parado el Poder Legislativo y el Poder Judicial y hay una emergencia, y la emergencia no solo es necesaria, tenemos que atender las necesidades del pueblo.

“Necesitamos legislar sobre los fideicomisos, nos interesa resolver esto porque vamos a poder reunir 250 mil millones de pesos, que son de apoyo a la gente para no tener que solicitar deuda, porque es lo que quisieran, “deja las cosas como están y recurre a la deuda”, No, ¿y si hay un rebrote y ya tenemos los techos de deuda? Hay que actuar con responsabilidad y apretarnos nosotros el cinturón el gobierno para tener finanzas públicas sanas”.

