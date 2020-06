Vanessa Huppenkothen niega haber sido acosada por Javier Alarcón

Vannessa Huppenkothen, presentadora de ESPN, tuvo una charla amena con Javier Alarcón en su canal de YouTube, donde habló sobre sus inicios en el mundo del deporte, así como anécdotas de cuando trabajó en Televisa Deportes y su relación laboral con Alarcón, quien fuera su jefe en ese entonces.

Respecto a las acusaciones de acoso a sus trabajadoras por parte de Javier Alarcón, mismas que en su momento se dieron a conocer por parte de una revista de espectáculos, ambos recordaron ese penoso momento y, por supuesto negaron que en ningún momento se haya faltado la línea de respeto en el espacio que ambos compartían.

“Tú sabrás que no sé en cuantos años, pero ni una mirada lasciva, ni un comportamiento en ningún sentido contigo y con ninguna”, dijo inicialmente Javier Alarcón.

Vanessa, por su parte, mencionó que su antiguo jefe siempre la trató con profesionalismo bajo cualquier circunstancia.

“La verdad en Televisa Deportes siempre hubo muchísimo respeto, sí cuando salían esas cosas decía yo, qué ridículo, o sea… No saben realmente el trabajo que había detrás de todo lo que estábamos presentando ante la televisión, ante los televidentes, siempre me trataste con mucho respeto, me ponía minifaldas y nunca me viste las piernas o por lo menos nunca caché tus ojos ahí, la verdad es que me dio mucha tristeza y más no poderme defender, porque por más de que digas no es cierto, la gente se queda con la imagen de cómo no, si lo dijo la revista”, recordó la presentadora de ESPN.

Milenio