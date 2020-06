A Antonio Mohamed le gustaría dirigir a la selección mexicana

Antonio Mohamed confesó en una entrevista para Radio Mitra de Argentina, que le gustaría dirigir a la selección mexicana o la de Argentina luego de haber logrado el campeonato con el Monterrey en la Liga MX, en el torneo Apertura 2019.

“Me gustaría dirigir la selección argentina o la mexicana para después del Mundial de Qatar, ese es mi objetivo”, respondió Mohamed al ser cuestionado sobre su sueño dentro del futbol.

El Turco comentó que si el Tata Martino no siguiera al frente del Tricolor el se postularía para llegar al banquillo.

“Si el Gerardo Martino no sigue, me gustaría estar en la silla de la selección”.

Cabe aclarar que Gerardo Martino tiene un contrato con la el Tri hasta el Mundial 2026, el cual organizarán Canadá, Estados Unidos y México.

Mohamed aseguró que por el momento no tiene pensado regresar al futbol argentino, aunque en un futuro le gustaría llegar a la presidencia del Huracán, el equipo de sus amores.

“Quiero ser presidente de Huracán, en mis últimos años de vida quiero devolver al club lo que me dio. Soy un enfermo hincha de Huracán y en algún momento me tocará o no serlo dependerá del voto de la gente”.

Milenio