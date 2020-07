Joserra narra el pleito que tuvo con Juan Dosal

El periodista José Ramón Fernández compartió un momento curioso de su carrera que vivió en los inicios cuando trabajaba junto al también periodista de deportes, Juan Dosal.

Joserra recordó mediante su cuenta oficial de Instagram el momento de una entrevista realizada hace varios años donde contó una experiencia incómoda que vivió junto al que fuera su compañero por algunos años.

“(Un día) llega y me dice, ‘con que no sabes quién soy yo’, y yo le decía que si sabía quién era. Él me volvió a repetir, ‘con que no sabes quién soy yo, soy Juan Dosal‘”, comentó Fernández.

Incluso, aseguró que él tenía un poco de temor porque en ese momento Juan Dosal traía un vaso en la mano y lo azotó sobre la mesa, pero lo mejor sucedió después.

Joserra recordó que Juan Dosal le dijo en ese momento que “yo soy el mejor, soy tu padre” y en ese instante de la entrevista, José Ramón bromeó y sentenció que “no, no invente, mi padre es buena gente”.

El Heraldo