Lozoya, CJNG y elección de consejeros del INE destacan en la mañanera de AMLO

Aunque Emilio Lozoya se encuentra aún hospitalizado, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó la mañana de este lunes que ya dio una primera declaración.

“Según información que se tiene ya incluso hizo una primer declaración que presentó formalmente a la Fiscalía en donde ya empieza a mencionar a personalidades, a políticos y del manejo de dinero (…) lo que él va a decir si cumple con el compromiso que tiene con la Fiscalía pues van a ser revelaciones muy fuertes, trascendentes”, dijo el primer mandatario en su habitual conferencia mañanera.

Ante el cuestionamiento sobre si por las declaraciones que dé Lozoya podría estar en peligro su vida, el mandatario indicó que “podría, como no y hay que cuidarlo”.

En este contexto, el mandatario presentó un video de su toma de protesta el 1 de diciembre en donde afirmó que se combatirá la corrupción aunque “es partidario del perdón y la indulgencia”.

Por otra parte, sobre los videos que se difundieron en redes sociales en donde se ve a un grupo armado perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval reconoció que son verdaderos.

“Este grupo se divide en células y tiene alguna presencia en Michoacán, Guanajuato y Zacatecas”, dijo, al tiempo que mencionó que el grupo armado que se observa es el único del que se tiene conocimiento, de ese tipo, en el país.

En los videos se muestran vehículos blindados y armas de alto calibre, no obstante, el secretario de la Defensa indicó que el “Grupo Élite” del CJNG, como se hacen llamar, no se ha enfrentado contra autoridades con el equipamiento que mostró.

“No se ha presentado en ningún momento una agresión, una presencia o alguna denuncia de la sociedad en cuanto a que han visto este tipo de vehículos circulando o haciendo alguna acción delictiva, no los hemos identificado así”, dijo.

El video, añadió el secretario, se estima que fue grabado entre los límites de Jalisco y Michoacán y la fecha de su publicación, el 17 de julio, coincide con la fecha de cumpleaños del Nemesio Oseguera, alias el Mencho, líder del CJNG, “entonces va enfocado en apoyo a ese liderazgo”.

“Que quede muy claro, no a la guerra, sí a la paz, nada de declarar la guerra, eso no es solución, eso ya sabemos lo que ocasiona y siempre se va a proteger a la gente sin violar derechos humanos (…) y no se va a caer en ninguna provocación, decirle a la gente que tenga confianza, no hay ningún riesgo”, aseguró el presidente López Obrador sobre los videos.

Por otra parte, ante la designación de los 20 finalistas que competirán por una de las cuatro plazas como consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), López Obrador dijo que se espera que los designados sean mujeres y hombres íntegros.

Sobre las inconformidades mostradas por parte de algunos de los diputados miembros del grupo parlamentario de su partido, Morena, el titular del Ejecutivo indicó que no le corresponde pronunciarse por ello.

