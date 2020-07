Lozoya comenzó a declarar nombres de involucrados en actos de corrupción, por lo que es resguardado

Emilio Lozoya ha comenzado a declarar y revelar nombres de vinculados en los actos de corrupción, dio a conocer Andrés Manuel López Obrador, quien además dijo que es custodiado en el hospital donde se encuentra, pues su vida podría correr riesgo.

Al no pisar prisión el ex director de Pemex extraditado de España, el mandatario dijo que está a favor de las negociaciones con testigos protegidos, como sucede en otros países, a lo cual se ha ceñido Lozoya, cuyos privilegios que tendrá como tal, “valen la pena” por toda la información “pedagógica” que revelará.

López Obrador dijo que en efecto, el mandatario del régimen peñista se encuentra en un hospital con seguridad pues se requiere cuidarlo ante sus declaraciones que incluso se han filtrado ya a los medios de información.

“Ayer decía que no porque esté en un hospital, se le deje solo con poca vigilancia, porque según información que se tiene, ya hizo incluso una primera declaración que presentó formalmente, en donde ya empieza a mencionar a personalidades, a políticos y del manejo de dinero, y entonces leí porque me entero por los medios de que se filtró esa declaración, ya se tiene. Y ya es de dominio público, y ya se está publicando, y al parecer es cierto. Lo que él va a decir, si cumple con el compromiso, que tiene con la fiscalía, va a hacer declaraciones muy fuertes y hay que cuidarlo”.

Y añadió: “Estoy de acuerdo que se inicie con procedimientos de testigos protegidos, eso se practica en Estados Unidos y otros países, y considero que sí existen procedimientos en el país para hacer algo parecido, debe aplicarse porque así se tiene información, antes no se sabía cómo actuaba la delincuencia de cuello blanco, se presentaba nada más de la delincuencia organizada. Es muy interesante que los mexicanos sepamos cómo eran esas tranzas”, mencionó en su conferencia mañanera.

Será toda una enseñanza lo que dirá Lozoya Austin, indicó el presidente.

“Conocer todo esto es pedagogía, es enseñanza, y es no repetición, eso es lo que siempre he sostenido el que se estigmatice la corrupción”, añadió.

Así que consideró que vale la pena los privilegios que obtenga, tras negociar con la Fiscalía General de la República, por todo lo que va a decir.

“Es de mucha utilidad pública porque ayuda a purificar la vida pública, a limpiar de corrupción a México, a desterrar la corrupción, que no es pandemia, es peste, es el principal problema del país, va a ayudar muchísimo porque no es tener en la cárcel a una o mil personas, no es solo eso, es que no se repitan esos hechos vergonzosos”, puntualizó.

ContraRéplica