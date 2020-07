Joe Biden y Barack Obama critican a Trump por manejo de la pandemia en un video

El aspirante presidencial demócrata Joe Biden y el exmandatario Barack Obama criticaron el jueves el manejo que ha tenido el gobierno de Donald Trump de la pandemia de coronavirus, en un video en el que la campaña de Biden aprovechó el carisma del primer presidente negro de Estados Unidos.

Obama y Biden, quien fue su vicepresidente, se sentaron uno frente al otro en sillas ubicadas en extremos opuestos de una habitación para una conversación “con distancia social”.

El video se publicó en Twitter, donde Obama es el usuario con más seguidores en la red social: 120,8 millones de cuentas.

“¿Te imaginas haber dicho cuando eras presidente: ‘No es mi responsabilidad?’”, preguntó Biden a Obama sobre los esfuerzos de Trump para evadir la culpa de la pandemia.

“Esas palabras no salieron de nuestra boca cuando estábamos en el cargo”, respondió Obama.

Folks, I sat down with my friend President @BarackObama to discuss the significant moment we're in, who we are as a nation, and how we can build back better. Watch our full conversation: https://t.co/n2P71Le1oH

— Joe Biden (@JoeBiden) July 23, 2020