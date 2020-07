Nuevos consejeros del INE deben actuar con imparcialidad y honestidad, destaca en conferencia de AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que el avión presidencial regresó ayer de Estados Unidos, tras estar estacionado 18 meses, y reiteró que existen dos ofertas de compra e incluso una de las empresas interesadas ya dio un anticipo, pero “no se ha cerrado la operación en definitiva porque se está buscando la mejor opción”.

“Desde luego se tiene que vender a precio de avalúo y los posibles compradores no tuvieron inconveniente en que esté aquí el avión, va a estar en el hangar presidencial”, dijo en La Mañanera.

Adelantó que el lunes visitará la aeronave y desde el hangar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) encabezará la reunión de seguridad y la conferencia matutina.

Y detalló que el avión presidencial regresó a México porque se terminó su proceso de mantenimiento y además “estaba en un aeropuerto en donde no tenía un buen resguardo, no tenía techo el hangar, estaba a la intemperie, está mejor aquí, más cuidado, además no nos afecta”.

Pide a nuevos consejeros del INE que actúen con honestidad e imparcialidad

López Obrador pidió a los nuevos consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) actuar con honestidad e imparcialidad, además de que “no se sometan ni a los partidos ni al gobierno, que representen al pueblo y que de verdad juren cumplir con que haya democracia en México”.

“Es un momento histórico en el que podemos dejar establecida en definitiva la democracia como forma de vida y de gobierno, que se respete la voluntad del pueblo, gane quien gane, que se destierre el fraude electoral”, agregó. https://www.milenio.com/politica/amlo-temas-conferencia-mananera-23-julio-202

AMLO revela que tiene familiares que han muerto por coronavirus

El Presidente dio a conocer que tiene familiares que han muerto y enfermado por coronavirus, por lo que deseó pronta recuperación a todos los pacientes contagiados de covid-19, “a los que estén hospitalizados que salgan, sobre todo, los que están en terapia intensiva y a los que ya se nos adelantaron ofrecer nuestro pésame, nuestro abrazo fraterno”.

“Sí, tengo familiares enfermos, también desgraciadamente que han perdido la vida, familiares, como pasa, lamentablemente en estos casos, una pandemia, amigos, conocidos y familiares, así es”, comentó.

Ebrard informará sobre extradiciones de César Duarte y Tomás Zerón

El mandatario instruyó al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, de informar sobre las extradiciones del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, y del ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, quien ya fue ubicado en Canadá.

Además, destacó que “ahora hay cooperación por parte de los gobierno extranjeros”, pues antes “sólo se pedía a México que enviara a presuntos delincuentes y no enviaban ellos a quienes habían cometido delitos en México”.

“Eso lo está atendiendo la fiscalía y ayuda la Secretaría de Relaciones Exteriores, le voy a pedir a Marcelo Ebrard que informe sobre estas extradiciones. No hemos tenido ningún obstáculo en las solicitudes, en el caso del señor Duarte no se procedía porque no estaban bien hechos los expedientes, pero se arregló”, declaró

Presentará proyecto de reforma al sistema de pensiones para trabajadores del Estado

López Obrador anunció que también presentará un proyecto de reforma al sistema de pensiones para trabajadores al servicio del Estado; sin embargo, dijo que será después debido a la pandemia de covid-19, pues implicaría aportar recursos.

“Esto mismo que se hizo con los trabajadores, que tiene que ver más con el seguro social, con las empresas, lo vamos a hacer también para trabajadores al servicio del Estado, nada más quiero que nos den un poco de tiempo, que salgamos de la crisis económica porque nos va a implicar más recursos, pero esto es para maestros, para trabajadores al servicio del Estado, para gobierno federal”, indicó.

