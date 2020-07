Alfredo Adame amenaza a Carlos Trejo tras plantarlo en la pelea del siglo

Alfredo Adame realizó fuertes declaraciones y se fue con todo contra Carlos Trejo luego que no se presentara este fin de semana al encuentro denominado “La Pelea del Siglo” en la que ambos presuntamente se enfrentarían en un ring; Adame llamó cobarde al conductor y aseguró que le tiene “miedo”.

Durante una entrevista concedida al programa Venga la Alegría, Alfredo Adame reveló las razones por las cuales no se presentó a la cita ante Carlos Trejo: “Tu crees que iría al Parque Cañitas con 30, 40 mamarrachos que tiene (Carlos Trejo). Y luego que no llegué y que triunfó y que hizo una fiesta y que hasta balazos hubo. Yo no sé por qué no hay detenidos”, refirió el actor.

Adame indicó además que “ahora si yo traigo ganas y ando de caliente y me quiero dar con alguien, pues la orden de restricción me la paso por el arco del triunfo y voy le doy. Ni por 500, mil pesos se quiso subir conmigo a un ring.”

Carlos Trejo quiere ver a Adame en la cárcel

Carlos Trejo aseguró que el conductor necesita un escarmiento y que no descansará hasta verlo en la cárcel por incumplimiento de contrato, el cual presuntamente, y de acuerdo con su versión, lo acordaron y firmaron para pelear el 2 de agosto del 2019.

“El contrato nunca lo firmó, primero hicieron la finta, ni siquiera tenía validez, después su abogado iba a hacer un contrato y nunca lo hizo, después nos dijo háganlo ustedes, nunca lo hicieron,” declaró al respecto Alfredo Adame.

“Luego le hicimos la finta de firmar un contrato y nunca se firmó ningún contrato. Además después nunca lo quiso firmar, son sus fantasías,” refirió el actor. Adame aseguró que Trejo además de mitómano y mentiroso es alcohólico y drogadicto, y que él tendría que demandarlo.

Se quieren colgar de su fama

Alfredo Adame refirió que Carlos Trejo solo pretende colgarse de su fama: “Yo soy un caballero, soy un hombre cortés, decente, educado, con valores hasta que lo fastidian; “todo mundo se empieza a colgar de mi fama y querer mis reflectores, sus 5 minutos de fama conmigo.”

Finalmente el actor habló sobre si habrá o no una pelea entre ambos: ““Ya me hablaron empresarios de Monterrey para decirme que ellos hacen la pelea, con contrato para que este no se pueda safar; y el dinero se donde a la casa de la Fundación Aurora, que es la que yo tengo, y a la Casa de Niñas Abusadas sexualmente en Monterrey para otra fundación para adultos mayores.”

El Heraldo