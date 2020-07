López-Gatell no descarta que CdMx regrese a semáforo rojo

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, no descartó que la Ciudad de México regrese a semáforo rojo de la pandemia del coronavirus debido al desconfinamiento y la reapertura de las actividades productivas en la capital, por lo que la sociedad y gobierno deberían estar preparados para “ir hacia delante o hacia atrás”.

En ese sentido, el funcionario destacó que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha tomado decisiones acertadas para la salud de la ciudadanía y para la economía de la ciudad, ya que es un modelo productivo de cómo de debe abordar la pandemia.

“Lo que ha ha hecho la Ciudad de México nos parece muy apropiado y una muestra muy clara de determinación y cuida la salud y la economía de la Ciudad de México, es un modelo muy productivo de cómo debe abordarse y estar siempre preparados sociedad y gobierno para ir adelante e ir hacia atrás”, dijo en la conferencia vespertina para dar a conocer los datos de la epidemia del coronavirus en México.

Añadió que es esperable que cuando “viene el desconfinamiento haya repuntes y donde se requiere disminuir la movilidad y esto podría hacer que algunas entidades se pasen a semáforos rojos, ya ha ocurrido, la semana reciente,varios estados pasaron a rojo tras haber estado en naranja, nadie debe sorprenderse, es frustrarte, sí. “.

Recordó que debe haber un control progresivo de la epidemia, ya que la mitigación de la enfermedad no ha sido posible en ninguna parte del mundo, por lo que en México no se puede esperar que sea diferente y es probable que haya repuntes en cualquier entidad, y dado el caso, se deben tomar decisiones oportunas que no pueden posponerse.

“Las decisiones que está tomando la Jefa de Gobierno nos parecen apropiadas, oportunas, decididas y eso va a llevar a que se reduzca la transmisión y una vez que comience a bajar puede volver a subir, así es como debe manejarse la epidemia”, indicó.

La Secretaría de Salud dio a conocer las cifras del avance de la pandemia del nuevo coronavirus en México y se registraron 44 mil 22 defunciones confirmadas; 395 mil 489 casos acumulados confirmados; 47 mil 655 activos estimados (11 por ciento); 85 mil 986 casos clasificados como sospechosos; 256 mil 77 personas recuperadas y 442 mil 884 negativos.

MSNNoticias