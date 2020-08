Extradición de García Luna destaca en conferencia de AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la firma del convenio con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la compra de medicamentos, vacunas y equipo médico en el extranjero y afirmó que se obtendrán medicinas de buena calidad, a bajos precios y sin corrupción, tras la aprobación de la reforma a la Ley de Adquisiciones en el Congreso.

“Vamos a resolver el problema de fondo del abasto de medicamentos porque siempre han faltado los medicamentos, se ha llegado al extremo de distribuir medicamentos adulterados que ha causado hasta la muerte de personas”, dijo.

El secretario de Salud (Ssa), Jorge Alcocer, aseveró que de las 3 mil 643 claves que se necesitan en México, 2 mil se pueden adquirir a través de organismos internacionales; sin embargo, aclaró que “la industria nacional no queda excluida de los procesos de licitación”, pero sólo se podrán considerar “aquellas que cumplan con los altos niveles de calidad y honestidad”.

Mientras que el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, celebró que “es la primera vez en la historia que se le encarga a una agencia internacional una licitación de esa naturaleza” y reconoció que “probablemente sea la licitación más grande en manos de la ONU de un solo país”. Además, informó que con este convenio se asegura el abastecimiento del pedido “de todo lo que vamos a necesitar en 2021 y en los años subsecuentes hasta 2024”.

Aseveró que será la ONU llevará a cabo la licitación, la adquisición, la contratación y la entrega de medicamentos al gobierno mexicano, en específico al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

“Esto va a significar que ellos buscan hacen estudio de mercado más completo del mundo, ninguna agencia del mundo tiene el alcance de la ONU, cubren todos los países, el estudio de mercado no lo habíamos tenido en el pasado, permite acceder a medicamentos con estándares internacionales”, comentó.

Julio Villarreal informó devolución de 200 mdd por empresa de fertilizantes: AMLO

López Obrador dio a conocer que el presidente de Grupo Villacero, Julio Villarreal, fue quien le informó la decisión de devolver al gobierno 200 millones de dólares que se pagaron de sobreprecio por una empresa de fertilizantes vinculada a Emilio Lozoya, ex director de Pemex.

“Sí, el señor Villareal, Julio Villareal”, comentó.

Aseguró que la devolución de ese dinero “es una especie de reparación del daño” que, además, podría ayudar a los implicados, pues de lo contrario el juicio seguirá adelante, “no sé si sea todo el daño, pero creo que es algo que podría ayudar a los implicados si devuelven el dinero, si no devuelven el dinero el juicio sigue adelante”.

“Cuando hablé la posibilidad que se iba a devolver el dinero, que los socios no estaban dispuestos a devolver el dinero, si no hay devolución sencillamente no hay acuerdo, nosotros no vamos a otorgar ninguna concesión si no recuperamos lo que se llevaron”, agregó.

“Extradición de García Luna importa, pues hay dinero que queremos recuperar”

El Presidente determinó que la extradición a México del ex secretario de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, es importante porque hay dinero de por medio que se quiere recuperar, “nos importa la extradición porque aquí también hicieron negocios y hay dinero de por medio, ayer se dio a conocer en EU que dos cercanos al señor García Luna están siendo enjuiciados o indiciados como presuntos responsables también de delitos y en todo esto, pues nosotros queremos a ver qué se recupera”.

Voy a usar cubrebocas cuando se acabe la corrupción: AMLO sobre amparo del PAN

El mandatario dijo que cuando se acabe la corrupción, entonces usará cubrebocas, luego de que el PAN en la Cámara de Diputados anunció que interpondrá un amparo ante el Poder Judicial de la Federación para obligar a López Obrador a usar cubrebocas como medida de prevención ante el covid-19.

“Estaba viendo que el PAN presentaron una denuncia para que yo me ponga cubrebocas, me voy a poner tapaboca cuando ya no haya corrupción; hagamos ese acuerdo, vamos a apurarnos en acabar con la corrupción para que yo me ponga tapaboca”, declaró.

