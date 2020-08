Denuncia Monreal estafas a su nombre y al del Senado

Un grupo de personas utiliza al Senado y al nombre del presidente de su Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, para estafar empresas y particulares, a quienes piden donativos supuestamente para ayudar en el combate contra el Covid-19.

Este domingo, Ricardo Monreal informó que ya denunció formalmente a este grupo de delincuentes que, a pesar de haber sido ya evidenciado, mantiene su modus operandi, por lo que decidió hacer público el caso, a fin de que los empresarios y los particulares no se dejen engañar.

“Debido a que tenemos conocimiento de que algunas personas y empresas han recibido llamadas supuestamente de parte de senadoras y senadores, en las que les piden aportar alguna cantidad de dinero para la atención del Covid 19, el Senado de la República alerta a la población en general, y en particular a las empresas, para que no hagan caso de estas llamadas fraudulentas y no se dejen engañar por quienes abusar de su buena fe”, difundió.

Mediante un comunicado oficial, el Senado difundió que el presidente de su Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, pidió a la población que “no se dejen extorsionar por esta banda de vividores sin escrúpulos que usurpar mi nombre, engañan y piden dinero de manera ilegal”.

Detalló que los delincuentes se hacen pasar por él, omitan su voz, colmaron su correo electrónico y sus perfiles en redes sociales.

“Hay una carpeta de investigación abierta en la Fiscalía General de la República y también hay al menos 30 denuncias presentadas de manera formal”, precisó el Senado.

Excélsior