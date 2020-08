Pasajeros golpean a sujeto por no usar cubrebocas en un vuelo de Amsterdam a Ibiza

La escena parece de la película coreana Tren a Busan, pero ocurrió en un avión de KLM Boeing 737, donde un sujeto fue golpeado por pasajeros para impedirle su ingreso al vuelo, debido a que rechazó utilizar máscara contra el coronavirus.

El viaje de vacaciones de Amsterdam a Ibiza se convirtió en una mala experiencia para los pasajeros, pero lo curioso es que algunos de los atacantes ¡tampoco tenían máscara! El video fue publicado en Twitter e Instagram.

“¡Pánico y violenta pelea!”, escribió el usuario. “Pasajero inglés rebelde a bordo del vuelo de KLM a Ibiza, había estado bebiendo vodka Gregus. Se negó a usar mascarillas. Se hicieron 2 arrestos”.

“Stoppen nu, er zijn kinderen hiero!”Knokpartij op @klm vlucht naar Ibiza. Dronken passagier weigert mondkapje te dragen ✈️

Panic and violent brawl! Unruly passenger on board KLM flight,he refused to wear face mask 😷#incident #klm #avgeek #aviation #planespotting @KLM_press pic.twitter.com/RPM0g1Kqh9

