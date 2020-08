Sheinbaum muestra desacuerdo con Morena por sancionar a quien no use cubrebocas

Luego de la propuesta que emitió el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, la cual consiste en sancionar a quien no use cubrebocas, no fue avalada por el Ejecutivo local. Por lo que Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, manifestó su desacuerdo a la iniciativa del diputado Nazario Norberto.

Durante la conferencia de prensa, la mandataria capitalina señaló:“No estoy de acuerdo. Nuestro objetivo ha sido siempre la educación, la formación, la información a la ciudadanía y creo que ha sido muy importante la participación ciudadana. El número de personas que utilizan de manera adecuada el cubrebocas ha ido incrementándose en la Ciudad”.

Sheinbaum indicó que van a dialogar con los legisladores promoventes para checar el tema, ya que no hay cabida de este tipo de medidas en su administración. De esta forma enfatizó: “No estamos de acuerdo en el tema de las multas a los ciudadanos. Ha generado además temas de abuso policial en otros lados y no queremos caer en eso”.

Por su parte, el diputado local de Morena, Nazario Norberto, presentará ante la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, una iniciativa para apoyar a empresarios y comerciantes que impongan a sus clientes la obligación de cumplir con medidas sanitarias como usar cubrebocas y caretas para ingresar a sus instalaciones.

