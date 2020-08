Emiliano Salinas también estaría involucrado en caso de corrupción en Pemex

Emilio Lozoya ya empezó a hablar. El que fuera director de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto entregó a la Fiscalía General de la República (FGR) nombres de políticos, testigos, fechas y datos de las personas que acusará por estar involucrados en el caso Odebretch , la compra de Agronitrogenados , el financiamiento de la campaña presidencial de 2012 y los sobornos que se dieron para que se aprobara la Reforma Energética.

El periodista Salvador García Soto cuenta en su columna Serpientes y escaleras , de El Universal , que en una primera etapa Lozoya revelará información acerca de los delitos que se cometieron para realizar la Reforma Energética, en los que se involucra directamente a Ricardo Anaya, entre otros panistas. Un juez federal otorgó seis meses para que se investiguen sus acusaciones, pruebas y testimonios. En ese lapso, la FGR decidirá también a quién ordenará presentarse a declarar. Según el periodista, será en una segunda etapa cuando Emilio señalará directamente al padrino de su hermano Juan Jesús Javier , el ex presidente de México Carlos Salinas de Gortari , y a su hijo Emiliano Salinas Ocelli .

‘El ex director de Pemex planea revelar cuál era la participación del ex presidente Carlos Salinas de Gortari en las decisiones que se tomaban en el gobierno de Peña Nieto , especialmente en la petrolera nacional. Emilio va a documentar cómo personalmente Carlos Salinas le pidió y lo presionó para realizar acciones. ‘Tomar decisiones que tenían que ver con las asignaciones de Pemex y dará detalles de reuniones que tuvo con el ex presidente, tanto en su casa de Camino a Santa Teresa como en sus oficinas alternas de Montes Urales, en las Lomas de Chapultepec, en las que se hablaba de contratos y negocios en Pemex’, se puede leer.

García Soto explicó que ‘en otras ocasiones, también hablará de las reuniones que tuvo con Emiliano Salinas Ocelli , hijo mayor del ex presidente, quien lo mandaba a tratar ‘asuntos’ con el director de Pemex’.

El periodista asegura que Emilio Lozoya tiene varias pruebas que sustentan sus acusaciones contra los Salinas : el testimonio del propio ex funcionario, testimonios de gente que fungió como enlace entre él y los acusados e, incluso, videos ‘que grabó él mismo en sus oficinas y en las que aparecen algunos de los personajes a los que está acusando’.

MSNNoticias