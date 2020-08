Un avión con 185 pasajeros se despista en India, hay al menos 14 muertos

El Boeing 737 con 191 pasajeros a bordo viajaba desde Dubái, dijo el Ministerio de Aviación Civil, en un comunicado. Había 10 menores de edad en el vuelo.

“El vuelo AI1344 de Air India Express desde Dubai resbaló en la pista del aeropuerto de Kozhikode. La aeronave presenta daños. Unos 180 pasajeros a bordo”, dijo el director general de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF), S.N. Pradhan, en Twitter.

Air India Express Dubai-Kozhikode Flight Skids Off Runway, 184 Onboard @VishnuNDTV brings in the latest pic.twitter.com/Tu68QuP9wq

Una de las imágenes compartidas por Pradhan muestra al avión siniestrado y partido en dos, iluminado por potentes focos y mientras se acerca un camión de bomberos.

Los medios indios hablaban de docenas de pasajeros que fueron llevados al hospital.

La televisión delhí NDTV mostró imágenes caóticas del lugar del accidente y de la evacuación de los pasajeros del avión, así como de uno de los hospitales donde algunas personas fueron trasladadas.

#WATCH Kerala: Dubai-Kozhikode Air India flight (IX-1344) with 190 people onboard, skidded during landing at Karipur Airport today. (Video source: Karipur Airport official) pic.twitter.com/6zrcr7Jugg

— ANI (@ANI) August 7, 2020