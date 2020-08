Súbete la cámara, estás enseñando mucha pierna: senador Samuel García le reclama a su esposa

“Súbete la cámara, estás enseñando mucha pierna”, ordenó el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel Alejandro García Sepúlveda, a su esposa, la influencer Mariana Rodríguez Cantú, quienes apenas tienen poco más de cuatro meses de casados.

Por esta acción, el emelecista originario de Monterrey, Nuevo León, fue tachado de machista al reprender a su mujer durante un en vivo cuando enseñaba sus dedos llenos de salsa barbacoa.

“¿Mucha pierna, nada más es mi rodilla, no?”, cuestionó la popular joven de redes sociales a lo que el legislador regiomontano vuelve a ordenar: “sube la cámara, estás enseñando mucha pierna”.

Mientras Samuel García come tranquilamente lo que parece ser una costilla en salsa barbacoa, Mariana Rodríguez intenta justificarse que solo ve una parte de la pantalla y pide a su marido: “perdón, perdón”.

“¿Ya?”, vuelve a preguntar, a lo que el senador de Movimiento Ciudadano no queda conforme con que muestre todavía parte su rodilla y vuelve a exigir que baje la pierna: “no andes enseñando la pierna”.

Cuando por fin García Sepúlveda quedó conforme, Rodríguez Cantú le replicó sonriente: “ay no, hombre, de veras”, pero el legislador espetó: “pues me casé contigo pero pa’mi, no para que andes enseñando”, por lo que la joven tuvo que volver a pedir “perdón”.

El video compartido a través de Twitter por la usuaria @CindileyOjedaM ha sido visto más de un millón de veces por lo que ya es tendencia, y ha generado hasta el momento 7.4 mil retweets y comentarios negativos en contra del senador emelecista y más de 16,5 mil Me gusta.

