Cancela Barbosa Feria de Puebla 2020 por coronavirus: “No hay condiciones”

Aunque se había pospuesto su organización para noviembre, el gobernador Miguel Barbosa canceló en definitiva la Feria de Puebla 2020, ya que consideró que no hay condiciones para su realización por el panorama epidemiológico del covid-19.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario descartó por completo que en este año el atractivo turístivo vaya a realizarse, pero aseguró que en 2021 sí se hará, cuando las condiciones sanitarias mejoren.

Comentó que no hay condiciones para ejecutar eventos masivos o conciertos en palenques con miles de personas en su interior, por lo que mejor se tomó la decisión de cancelar en este año.

“Definitivamente en 2020 no habrá feria, no, ¿cómo va a haber feria?, no estamos en condiciones de que haya un evento masivo limitado, o que haya un palenque de miles de personas, prepáraremos una gran feria en 2021, pero en 2020 ya no habrá, no hay condiciones para ello, pero en el 2021 desde luego que habrá”.

En marzo pasado, cuando apenas había dos casos de coronavirus en Puebla, el gobernador postergó la Feria de Puebla para noviembre, pues su comienzo estaba agendado para abril y concluir en mayo.

Cabe señalar que no es la primera festividad masiva que se cancela por la pandemia, ya que la celebración de Semana Santa, el desfile cívico-militar del 5 de mayo y diversas fiestas patronales en comunidades, ya no se realizaron ante el riesgo de contraer el virus.

Milenio