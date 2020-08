Se registra tiroteo afuera de la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue sacado el lunes abruptamente de la sala de conferencias de prensa de la Casa Blanca por agentes del Servicio Secreto, poco después de que comenzó a comparecer ante periodistas.

Los periodistas se preguntaban ‘qué sucedía’ mientras el mandatario se retiró sin dar explicaciones.

“Señor, solo vamos a tener que salir”, se oye decir al agente. “¿Perdóneme?” Preguntó Trump. “Salga”, dijo el agente. “Oh”, replicó el mandatario antes de dejar la sala de prensa de la Casa Blanca.

Donald Trump dijo poco después que hubo un tiroteo fuera de la Casa Blanca, la que según CNN fue acordonada y el tirador detenido.

Retoma conferencia

Cuando se confirmó que el tiroteo tuvo lugar justo fuera del perímetro de la Casa Blanca, por lo que el presidente de Estados Unidos regresó a la sala de reuniones para retomar la conferencia. Según Fox News, Trump fue llevado a la Oficina Oval, y no al búnker.

El incidente ocurrió en el corredor de la 17th y Pennsylvania Avenue NW, en las afueras de los terrenos de la Casa Blanca.

Al volver ante la prensa, el mandatario agradeció el trabajo del Servicio secreto.

Dispararon al sospechoso

Trump informó a los medios que la policía disparó al sospechoso, pues parecía estar armado.

“Fue al sospechoso al que le dispararon”, dijo el mandatario en la conferencia de prensa que retomó luego de ser retirado por un miembro del equipo de Servicio Secreto.

BREAKING: President Trump returns to briefing room after shooting incident outside the White House. https://t.co/N80I6AFAfx

— NBC News (@NBCNews) August 10, 2020