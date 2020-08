Senador Samuel García ofrece disculpa pública por comentarios machistas a su esposa Mariana Rodríguez

El senador de Nuevo León Samuel García, pidió una disculpa pública a su pareja, la influencer, Mariana Rodríguez luego de emitir frases por la que fue señalado por usuarios en redes sociales debido a que incitaban el machismo.

“Trabajaré mucho en mi, en reconstruir y en reaprender lo que hoy me aqueja. El machismo y el patriarcado son reales y todos los hombres tenemos que hacer la lucha interna por reinventarnos. Espero que puedan ver completo este video”, escribió en su publicación.

Además recalcó que las mujeres deben ser tratadas con respeto por lo que ofreció una disculpa a quienes se sintieron ofendidas.

“De igual forma pido perdón a todas las mujeres por mis palabras ofensivas”.

Cabe destacar que anteriormente a través de su cuenta de Twitter expresó su arrepentimiento ante dichos comentarios hacía su pareja.

De acuerdo @AlvarezMaynez, las bromas machistas son una mala costumbre que tenemos muchos hombres y que nos tenemos que quitar. Ya me disculpé con Mariana y agradezco que me señalen este tipo de actitudes. No son correctas y tienen que parar. https://t.co/QJrrhIVMMY

