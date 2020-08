Empresa involucrada en VisitMexico denuncia a Miguel Torruco ante Función Pública

TECNOCEN.COM, empresa que brindaba servicios tecnológicos para la plataforma Visit México, interpuso una demanda contra Miguel Torruco, secretario de Turismo, ante la Secretaría de la Función Pública (SFP).

De acuerdo con el acta de la demanda presentada la tarde de este lunes, el administrador único de la empresa, Juan Sergio Loredo Foyo, señaló que el titular de la Sectur lo culpó de ‘hackear’ la página que concentra la oferta turística del país.

Según el documento, Loredo se refirió a una entrevista ofrecida por Torruco a Joaquín López Dóriga, en donde el secretario señala que «unos proveedores de Braintivity empezaron a tener una serie de decisiones (…) y optaron por hackear la página, robarse prácticamente los dominios».

La página Visit México ha tenido en las últimas dos semanas un par de problemas: primero se bloqueó la página por ‘falta de pago’ y apenas el viernes pasado la versión en inglés del sitio presentó traducciones literales que afectaron la imagen del país en medio de la peor crisis registrada en el turismo.

El domingo pasado, Torruco informó que la Sectur presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra quien resulte responsable por las afectaciones a la imagen de la marca México y de la propia Secretaría federal.

Luego de que el viernes pasado, el sitio web Visit México, mostró traducciones de estados y ciudades de la República mexicana. En el caso del estado de Guerrero, la traducción fue ‘Warrior’; la de Torreón fue ‘Turret’; la de Madero, ‘Log’; la de Hidalgo, ‘Noble’; y la de Tulum, ‘Jumpsuit’.

El funcionario explicó también ese día que el dominio de la cuenta ligada a visitmexico.com se encuentra bloqueado por la empresa Tecnocen.com, la cual presuntamente manteni?a una relacio?n comercial con Braintivity, que actualmente opera el sitio.

Al respecto, Sergio Loredo, director de Tecnocen, informó que las declaraciones de Torruco sobre un presunto hackeo a VisitMexico son falsas y que se bloqueó el acceso al sitio por falta de pago.

«Es una situación muy desafortunada, el Secretario de Turismo y Braintivity salieron a decir cosas imprecisas, falsedades. No se hackeó nada, ya no pudieron entrar a sus accesos y correos porque no pagaban el servicio», indicó el directivo en entrevista para El Financiero Bloomberg TV.

«Está bloqueado el dominio porque falta que la Sectur termine un proceso de acreditar su identidad y este es un proceso largo porque tiene que enviar su acta de creación junto con documentos que avalen su identidad», agregó.

Sobre las traducciones, detalló que fue producto de la empresa extranjera Relevant Traffic, lo cual se puede validar con los registros del sistema.

Torruco explico? que VisitMexico fue el portal oficial de promocio?n del Consejo de Promocio?n Turi?stica de Me?xico (CPTM), con un costo de operacio?n de seis millones de pesos anuales, el cual manteni?a alianzas con empresas privadas como BestDay, operando con su motor de reservaciones.

El problema de las traducciones se produjo un día después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos citó el alto número de casos de COVID-19 en México al emitir una advertencia de «no viajar» a la República mexicana, que es su nivel más alto de advertencia. Horas antes, Acapulco se vio obligado a retirar anuncios de turismo de ‘todo vale’ que mostraban a personas de fiesta sin máscaras y con las palabras ‘no hay reglas’.

