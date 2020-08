Joe Biden elige a Kamala Harris como candidata a la vicepresidencia

Harris, quien buscó la candidatura demócrata, se convierte en la primera mujer negra en la historia de Estados Unidos en formar parte de una lista presidencial.

“Tengo el gran honor de anunciar que he elegido a Kamala Harris, una luchadora sin miedo a favor de los más débiles y una de las mejores finas servidoras públicas que tiene este país, como mi compañera de campaña”, indicó Biden en su cuenta de Twitter.

I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public servants — as my running mate.

— Joe Biden (@JoeBiden) August 11, 2020