Morena, sin consolidarse por disputas: Barbosa

A decir del gobernador Miguel Barbosa Huerta, los conflictos internos y las malas prácticas no han permitido que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se consolide institucionalmente a nivel nacional.

En conferencia de prensa, el mandatario fue cuestionado sobre la elección del nuevo titular del partido lopezobradorista, ya que llegó al poder postulado por Morena y la coalición Juntos Haremos Historia en Puebla, pero prefirió no emitir postura al respecto.

Calificó como “lamentable” que a esta altura Morena no termine por incidir en la conformación de los hechos políticos, pese a estar en el poder a nivel nacional y en siete estados del país.

“Morena tuvo que haberse consolidado institucionalmente para haber sido un partido en el poder a nivel nacional y a nivel estatal y no lo hizo, no lo hizo. No incide en la conformación de los hechos políticos como tales. Es lamentable que un gran movimiento, que un partido que llevó al triunfo a todos nosotros, por sus luchas internas, por prácticas que no deben existir, no hayan tenido una consolidación”.

El también ex senador perredista expresó que quiere un Morena fortalecido institucionalmente para que se mantenga en el poder y así, evitar luchas internas como en las que está envuelto.

“Quiero que se resuelvan las cosas, quiero que Morena sea un partido fortalecido institucionalmente para que pueda ser un partido en el poder y que no siga así como hoy está, eso sí quiero”.

Pide el Tribunal encuesta abierta

Por orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), Morena deberá elegir a su nuevo titular por medio de una encuesta abierta, pero el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) anunció que solo permitirá la participación de los consejeros nacionales; Yeidckol Polevnsky, Bertha Luján y Alfonso Ramírez Cuéllar buscan encabezar el partido.

La realización de la elección tanto de la presidencia como de los demás cargos del CEN tendrá que realizarse a más tardar el 31 de agosto, antes del proceso electoral para renovar la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas y otros cargos locales.

Milenio