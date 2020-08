Ana María Alvarado revela que tiene un tumor cerebral

La periodista Ana María Alvarado puso punto final a los rumores y aclaró que no tendrá participación en el programa “Sale el Sol“, además reveló que no estuvo en el programa de radio “Todo para la Mujer“, debido a que atendió un problema de salud.

“No fui (al programa de Maxinne) porque fui al doctor. Les cuento que estaba yo muy preocupada por mi salud y pensé que sí me iba a tener que ausentar un tiempo porque me dijeron que tengo un tumor”.

A pesar de esto, señaló que se trata de un tumor benigno por lo que no necesita una intervención quirúrgica

“Sí tengo un tumor en esta parte del lado derecho, un tumor benigno, por fortuna, porque pensé podría ser maligno y que me iban a operar e iba a tener que faltar a mi trabajo. Por ahora el tumor no me está dando problemas, pero está ahí. Me dijeron que no es conveniente operarlo. En caso de que crezca entonces sí me lo tendrían que operar”.

“Me habían estado dando como unos jalones en la cara muy angustiantes y yo pensé que era parálisis facial. Por eso fui al doctor en realidad. Luego, ¿se acuerdan que en febrero tuve un ataque isquémico? Pero me seguían dando estos ataques y yo decía ‘¿Pues cómo? ¿Me están dando puros pre infartos?’ Y resulta que no, que nunca tuve ataque isquémico. Lo que tengo es epilepsia y a penas me lo diagnosticaron”.

Por fortuna, Ana María, se encuentra fuera de peligro, por lo que espera seguir desempeñándose como periodista.

“Me dijeron que con un medicamento voy a estar bien y va a estar controlado. Voy a seguir trabajando, ya no me van a dar estas crisis que son unos choques electroquimicos que emite el cerebro y que se conocen como epilepsia. Ya estoy controlada con medicinas y el tumor por ahora es beningno, no dará problemas”.

24 Horas