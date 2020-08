Israel y Emiratos Árabes Unidos logran histórico acuerdo de paz; se detendrán anexiones de la Franja de Gaza

Israel y Emiratos Árabes Unidos lograron un histórico acuerdo de paz que implica que ambas naciones normalizarán por completo sus relaciones diplomáticas.

El acuerdo alcanzado por mediación de Estados Unidos implica también que Israel deje de anexar partes de la Franja de Gaza.

“Este hito diplomático hará que avance la paz en la región del Medio Oriente”, dice un comunicado conjunto que publicó Donald Trump mediante su cuenta de Twitter.

HUGE breakthrough today! Historic Peace Agreement between our two GREAT friends, Israel and the United Arab Emirates!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2020