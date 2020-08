En Tv Azteca todo mundo tenía la orden de trataba mal, dijo Inés Gómez

Inés Gómez Mont es una de las figuras de la pantalla chica más queridas por los televidentes, quien ha destacado por su participación en producciones de Tv Azteca.

Sin embargo, el camino profesional para Gómez Mont no ha sido del todo fácil, pues contó en entrevista para el podcast “Out of The Box” con Edgar Garza, que “alguien” dio órdenes para que la trataran mal y le hicieran el camino más complejo dentro del área profesional.

En la entrevista destacó cómo su vida cambió de forma radical cuando decidió abandonar la carrera de Derecho para estudiar Ciencias de la Comunicación, explicando que su padre la mandó a realizar prácticas profesionales a Tv Aztreca como castigo durante sus vacaciones, pero destacó que en ese tiempo, su padre dio órdenes para que durante su estancia la trataran mal.

“Me meten como practicante un verano, no sabes cómo fueron conmigo, por supuesto por órdenes de arriba para que me hicieran la vida de cuadritos, para que realmente fuera un terreno complicado para mí, para que me regresara a estudiar Derecho. Mi jefe ya tenía la orden de arriba, me hacían cosas terribles”, comentó.

Por otro lado, la conductora de televisión declaró que en la productora le repetían constantemente que no era nadie y la enviaban a realizar notas a la calle con Nacho Núñez, corresponsal de guerra.

“Todo mundo tenía la orden de tratarme mal… esos momentos a mí me hicieron aprender muchísimo”, agregó Inés Gómez Mont en la entrevista.

