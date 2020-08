Ola de acusaciones a Trump de “sabotear” el sufragio por correo

Donald Trump busca suprimir el voto como parte de una serie de maniobras para cuestionar la legitimidad del resultado en lo que expertos esperan será una de las contiendas electorales más sucias y controvertidas en la historia de Estados Unidos.

Aunque no era secreto, ayer Trump hizo explícita su razón por la cual se ha opuesto a la solicitud legislativa para un financiamiento de emergencia de 25 mil millones de dólares al servicio postal: es para frenar la expansión del voto por correo deseado por los demócratas.

Estos fondos son necesarios, ya que funcionarios electorales esperan un nivel sin precedente de votos vía boletas por correo en una elección realizada en medio de una pandemia.

El presidente explicó que ahora necesitan ese dinero para que pueda funcionar la oficina de correos y que pueda procesar estos millones y millones de boletas (electorales)… Si no lo consiguen… eso implica que no pueden tener el voto universal por coreo por no estar equipados para lograrlo . Trump reiteró su acusación del miércoles, la cual carece de toda evidencia, de que ampliar el voto por correo llevará a uno de los fraudes más grandes de la historia . A la vez, es falso que exista el uso universal de voto por correo.

Sin embargo, algunos cálculos pronostican que hasta 70 por ciento de los votos en esta elección podrían ser entregados a través del correo en lugar de las casillas el día de las elecciones, a causa de la pandemia.

El aparente sabotaje al servicio de correos para efectos electorales también se está logrando desde dentro del sistema a través de reducciones de operaciones y personal ordenado por el jefe del servicio postal, Louis DeJoy, megadonante republicano aliado de Trump, según reportan The Washington Post y The Associated Press.

Líderes demócratas han denunciado la maniobra, acusando que Trump busca anular el derecho al voto de millones de ciudadanos durante una emergencia de salud pública. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, afirmó ayer que Trump está haciendo todo esto “porque teme al pueblo estadunidense… sabe que si todo funciona como debería, sería difícil que ganara, entonces quiere poner obstáculos a la participación”. La campaña de Biden sostuvo que Trump pretende anular el derecho del voto a millones de personas en medio de una emergencia de salud pública.

El senador Bernie Sanders declaró que Trump admitió ayer que negar el financiamiento para el servicio postal es un intento abierto de supresión masiva del voto. No, señor presidente, no permitiremos que haga sabotaje a la elección. Ésta es una democracia, no una maldita dictadura. Su reino autoritario se acabará pronto .

Varias agrupaciones dedicadas a vigilar elecciones también denunciaron los comentarios de Trump, junto con expertos y comentaristas, empleando términos como sabotaje , supresión y prácticas autoritarias . El gobierno de Trump está intentando lo que equivale a un golpe de estado burocrático para permanecer en el poder , sostuvo la organización nacional de derechos ciudadanos Public Citizen.

La Jornada