AMLO pide que FGR ventile video que Lozoya presentó como prueba vs Peña

Aunque acotó que no busca tener injerencia en las investigaciones, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, se pronunció porque la Fiscalía General de la República (FGR) dé a conocer la denuncia completa que hizo Emilio “N”, ex director de Pemex, donde involucra a Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda y el expresidente Enrique Peña Nieto.

“Que se dé a conocer la denuncia del señor Lozoya, todos los mexicanos deben saber qué fue lo que denunció el señor Lozoya. No sé cuál es el procedimiento a seguir para que la Fiscalía informara; desde luego, con todos los implicados, con todo el manejo del dinero, con la entrega de los sobornos.

“Que se pueda ver en redes sociales, en la televisión convencional el video que se asegura entregó el señor Lozoya a la fiscalía. Conocer todo primero porque esto es sano, ayuda a purificar la vida pública. Nada de ocultar la verdad, transparencia completa que es una regla de oro de la democracia”, expresó en La Mañanera de hoy.

Además, recordó que el Gobierno de México buscará recuperar todo lo mal habido, y para ello debe aplicarse la ley de extinción de dominio, a fin de que Pemex recupere lo que le sustrajeron.

“Sí están involucrados los ex presidentes, como lo he venido diciendo, consulta ciudadana para que el pueblo decida si se les juzga o no. Cuando hablo de consulta es porque tiene que llevarse a cabo el proceso que marca la Constitución”.

Lo anterior, a fin de que no se piense que es venganza por parte de él, incluso recordó que él votaría en contra de que se les juzgue, pero a la vez respetaría la decisión de la gente.

Además, resaltó que no sería un juicio sumario, pues los ex presidentes tendrían derecho a defenderse.

La semana pasada, Lozoya declaró que Peña Nieyo y Videgaray le ordenaron repartir 100 millones de pesos de sobornos de Odebrecht para la campaña de 2012, y después repartir 404 millones de pesos en el Congreso de la Unión para lograr la aprobación de la reforma energética.

