Senadores del PAN acusan “circo mediático” en caso Lozoya

La fracción del PAN en el Senado acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de convertir el caso de Emilio Lozoya en un “circo mediático” sin respeto a las instituciones ni al debido proceso.

En conferencia de prensa virtual, senadores panistas encabezados por su coordinador, Mauricio Kuri, cuestionaron así el llamado del Presidente al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, para dar a conocer la denuncia y el video presentado por Lozoya con el fin de saber todo sobre los implicados y los sobornos en la pasada administración.

“Lo que estamos viendo es que solamente se busca un circo mediático; este gobierno de Morena no busca la justicia, busca solamente evitar que se platique de problemas de ahorita para platicar de los problemas que estaban pasando antes, sin tenerle respeto a las instituciones, a los debidos procesos; por supuesto que lo veo como un circo mediático para pegarle a la oposición”, puntualizó Kuri.

Sostuvo que la intención de López Obrador es distraer la atención, pues su gobierno no está dando los resultados ofrecidos.

Al respecto, la también senadora panista Kenia López instó al Presidente a dejar de hacer “política de circo”, al tiempo de calificar de irresponsable y populista pedir a la FGR hacer público el vídeo de Emilio Lozoya, poniendo en riesgo toda la investigación.

“Llevamos un circo mediático ya varias semanas y es claro que el Presidente de la República está empujando para que las cosas no se hagan de manera legal, sino de manera cirquera, y eso tiene que detenerse: no puede ser que haya una cantidad de filtraciones que no permiten certeza y que, peor aún, arriesgue el procedimiento de sanción para este señor”, remarcó.

MSNNoticias