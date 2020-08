Por caso Lozoya, INE podría reabrir investigación por topes de campaña de Peña Nieto en 2012

Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), dijo que debido al caso de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) acusado de corrupción, podría reabrirse una investigación por los topes de gasto de campaña del expresidente Enrique Peña Nieto en el proceso electoral de 2012.

Las declaraciones de Córdova se dan luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) informó que Emilio Lozoya aseguró que participó en una red para entregar sobornos en el proceso electoral en el que Peña Nieto enfrentó al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, a la senadora Josefina Vázquez Mota y a Gabriel Quadri.

Aquella elección fue administrada por el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), que tenía un marco distinto, por lo que, consideró Córdova, el INE tendría que analizar si hay elementos nuevos para iniciar una investigación.

“Hay que recordar que el marco legal era distinto y entonces, al tratarse de campañas presidenciales junto con campañas de diputados y senadores, lo que hizo el partido que ganó esa elección, el PRI, fue diseminar todos los gastos de la campaña presidencial y provocar en las otras campañas el rebase de casi 200 topes de gastos de campaña”, comentó el consejero del INE en entrevista para Azucena Uresti en Grupo Fórmula.

¿Qué le dijo Emilio Lozoya a la FGR?

Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, dio a conocer el 11 de agosto que Lozoya, acusado de haber recibido sobornos de la constructura brasileña Odebrecht, dijo que en esta red de corrupción también participaron Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, quien además de ser secretario de Hacienda fue coordinador de la campaña presidencial del PRI en 2012.

“En el caso de Odebrecht, este individuo está señalando que hubo sobornos por una cantidad que pasa de 100 millones de pesos, los cuales fueron fundamentalmente utilizados en la campaña de 2012 para la Presidencia de la República, y quien después fue presidente y su secretario de Hacienda son las personas que a este individuo le ordenaron que ese dinero fuera entregado a varios asesores electorales extranjeros que trabajaron y colaboraron para la campaña de estas dos personas”, señaló Gertz Manero.

Córdova pide turnar pruebas al INE

Lorenzo Córdova señaló que si existen pruebas de carácter electoral, éstas deben ser turnadas al INE para su análisis.

“Evidentemente no se presentaron ninguna de las que parecen ser pruebas, aunque no queda muy claro qué pruebas son respecto a las que la FGR se acaba de allegar respecto a este personaje, Lozoya, y por supuesto, si hay alguna prueba que tenga que ver con alguna cuestión electoral debería turnarse de inmediato a la autoridad competente para ver si no ha prescrito alguno de los delitos y eventualmente poder reabrir el caso”, comentó el consejero electoral.

“Reabrir casos, sí, sin dudas, si son pruebas supervivientes, lo único que tenderemos que analizar son qué hechos se imputan en el ámbito administrativo-electoral, el que le corresponde al INE, para ver si no han prescrito los ilícitos en materia de fiscalización”, señaló Córdova, “Si hay nuevos elementos jurídicos y parecería que los hay, deberían hacerse del conocimiento ellas autoridades para ver si todavía están vigentes esos eventuales ilícitos”.

El funcionario recordó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determina un plazo de cinco años para que caduquen temas en materia de fiscalización, pero, advirtió, “habría que ver qué elementos hay”.

Economíahoy.mx