Ariana Grande y Lady Gaga cantarán juntas en los MTV VMAs 2020

Ariana Grande y Lady Gaga unirán fuerzas para interpretar, por primera vez en directo, Rain on Me en los MTV #VMAs 2020. Será uno de los momentos más esperados de una noche que convertirá a la ciudad de Nueva York en la capital de la música y que podrá verse el domingo 30 de agosto.

Ambas artistas son las que lideran las nominaciones esta edición de los Video Music Awards, las dos con nueve candidaturas, entre las que se incluye las de mejor video del año y mejor canción del año por Rain on Me. Tras ellas, Billie Eilish y The Weeknd, con seis nominaciones, completan el podio de los aspirantes a uno de los eventos más importantes del año.

La presencia de Grande en la gala se une las ya confirmadas presencias de un nutrido grupo de estrellas, entre las que están Lady Gaga, Miley Cyrus, J Balvin, Doja Cat, BTS, Roddy Ricch, The Weeknd, Maluma y CNCO.

Los #VMAs 2020 estarán presentados por la actriz Keke Palmer (Estafadoras de Wall Street) y celebrados en distintas localizaciones exteriores de la ciudad de Nueva York el domingo 30 de agosto a las 20:00 hora local.

Hasta el domingo 23, los fans podrán votar a sus artistas favoritos entre las 15 categorías sin distinción por género de los premios, entre los que se incluyen Video del año, Artista del año, Mejor actuación en cuarentena y muchos más. Solo hay que visitar www.mtv.com/vma/vote.

Por otro lado, la categoría de Mejor artista revelación permanecerá abierta hasta el mismo momento de la emisión de los VMA.

La Jornada