Prevé Barbosa reapertura económica mayor en septiembre

Si la incidencia de contagios y de decesos diaria por covid-19 disminuye en las semanas siguientes existe la posibilidad de que se amplíen las actividades y los plazos permitidos dentro la reapertura económica en septiembre, señaló el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta.

En entrevista, el mandatario dijo que su gobierno mantiene diálogo con empresarios de todos los sectores a fin de establecer acuerdos que permitan el regreso de las actividades y evitar rebrotes de covid-19.

“Que pase un tiempo en el que tengamos contagios controlables, fallecimientos controlables y podemos pensar en ampliar plazos y ampliar actividades. Nos estamos reuniendo con todas las personas de diferentes actividades y tenemos buen diálogo con ellos, pero no es para abrir inmediatamente”.

Cuestionado sobre si septiembre sería un mes a considerar para permitir otras actividades, afirmó que es una proyección que está entre sus planes, pero pidió esperar a que se conozca la situación del coronavirus para ese entonces en la entidad.

“Esperemos que sí, que sea en septiembre cuando ampliemos las actividades de reapertura”.

Comentó que las actividades del ramo turístico son un punto a considerar, por lo que no descartó la posibilidad de que estos vuelvan a abrir sus puertas, aunque con aforo reducido y no a su máxima capacidad “para que no provoque riesgos”.

Fue ayer domingo cuando la titular de la Secretaría de Turismo, Vanessa Barahona de la Rosa, presentó el Plan de Reapertura Responsable, que buscará posicionar destinos y productos en Puebla para reactivar la economía en el sector, pues desde marzo esta actividad se encuentra detenida.

Milenio