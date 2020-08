Denuncia de Lozoya y juicio a García Luna resaltan en conferencia de AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en La Mañanera el Pulso de la Salud acompañado del secretario de Salud (Ssa), Jorge Alcocer, quien anunció que a partir de hoy se dará a conocer un relato del sistema de salud en México sobre cuáles son las acciones logradas ante la pandemia de covid-19.

“¿Cuáles son los aprendizajes durante la pandemia? El primero, la pandemia nos abrió la ventana para conocer el sistema de salud de nuestro país; el segundo, afortunadamente la población fue receptora de esto, no sólo de la incertidumbre sino de los beneficios que trae la pandemia que es que aprendimos a manejar nuestros propios riesgos ante el virus”, comentó el funcionario.

Más de 80% de muertos por coronavirus tenía enfermedad crónica

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que en México “la mitad de la población fallece por enfermedades crónicas asociadas con una mala nutrición”, pues más de 80 por ciento de las personas que han muerto por covid-19 tenían alguna enfermedad crónica.

“Cuando tuvimos la epidemia de covid-19 quedó claro en México y en muchos países del mundo que este sustrato de enfermedad crónica fue un elemento muy importante para determinar la mortalidad; más de 80 por ciento de las personas que han fallecido por covid-19 tenían estas condiciones de enfermedad que les hicieron susceptibles a fallecer, aparte de la edad avanzada que también es otro de los elementos”, aseveró.

México participará en estudios clínicos de vacuna contra covid-19 de Italia

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, informó que México participará en los estudios clínicos de la vacuna contra coronavirus que desarrolla Italia.

“Ayer tuvimos una muy buena noticia porque Italia, ayer nos informaron que el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Lazzaro Spallanzani para que nuestro país participe en los estudios clínicos de la vacuna GRAd-COV2”, indicó.

Gobierno presenta proyecto del Parque Ecológico Lago de Texcoco

La directora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Jiménez, presentó el proyecto del Parque Ecológico Lago de Texcoco, junto con el director del parque, Iñaki Echevería, quien destacó que se buscan “recuperar 12 mil 200 hectáreas con una sola restauración ecológica con espacios de uso público en beneficio de todos los habitantes del Valle de México”.

Detalló que se estima su reapertura en 2021 con eventos públicos, “va a depender de que la pandemia nos permita llevar a cabo estas acciones”.

Denuncia de Lozoya y juicio a García Luna, momento estelar de la historia: AMLO

López Obrador expresó que la denuncia de Emilio Lozoya y el juicio a Genaro García Luna son un “momento importante, estelar en la historia de México y debemos de ver lo positivo, tenemos la gran oportunidad los mexicanos de desterrar la corrupción, si no de manera definitiva para ser objetivos, sí de alejarla por mucho tiempo de la vida pública”.

“En el caso de los ex presidentes no me vayan a acusar de vengativo o de verdugo, hay manera de conformidad con la Constitución de que se lleve a cabo una consulta y que lo decidamos entre todos”, agregó.

AMLO: ante pandemia, no caímos en tentación de endeudarnos

El mandatario puntualizó que la economía de México está recuperándose ante la crisis por coronavirus, “no caímos en la tentación de endeudarnos como lo hicieron otros países que con la pandemia se endeudaron como nunca, entonces va a pasar la pandemia, tiene que pasar, ya está pasando afortunadamente y se va a poder observar cuál fue la mejor estrategia en lo económico para enfrentar la crisis y yo estoy seguro que la estrategia nuestra, que ha sido del todo nueva, que la vamos a patentar”.

Me subí al avión presidencial porque necesitamos vender ‘cachitos’, dice

AMLO Recordó que se subió al avión presidencial para hacer un video y promocionar los ‘cachitos’ de la Lotería Nacional para la rifa de la aeronave, “necesitamos vender los ‘cachitos’ antes del día 15, ya se han vendido, pero falta y son pocos días; entre otras cosas, por eso fui y me subí al avión presidencial”.

Milenio