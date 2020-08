Ex secretario particular de Emilio Lozoya pide amparo para no ser detenido

Rodrigo Arteaga Santoyo, ex secretario particular de Emilio Lozoya Austin, promovió un amparo contra cualquier orden de aprehensión que pretenda ejecutar en su contra la Fiscalía General de la República.

Sin embargo, hasta el día de hoy la FGR no ha solicitado su captura, detallan los informes entregados por diversas autoridades a un juez federal, por lo que la semana pasada determinó no otorgarle la suspensión definitiva.

La demanda de garantías fue admitida a trámite el 17 de marzo del presente año por Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal con residencia en la Ciudad de México, quien en un principio le otorgó una suspensión provisional y le fijó una garantía por 19 mil 500 pesos.

Debido a la contingencia sanitaria que vive México por covid-19, se suspendieron los plazos procesales, y ahora los juzgados y tribunales han retomado los asuntos que tenían pendientes, por lo que el juzgador emitió su acuerdo el pasado 19 de agosto.

En la denuncia que Emilio Lozoya presentó en la FGR donde acusa al ex presidente Enrique Peña Nieto, al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, y 15 personas más, por presuntos sobornos y otros delitos, el ex director de Pemex ofreció como testigo a Rodrigo Arteaga.

El año pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias de Arteaga Santoyo.

El ex secretario interpuso un amparo, pero el juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa sobreseyó la demanda, porque no acreditó ser titular de las cuentas.

Las cuentas fueron aseguradas con base a un oficio de colaboración de la DEA, donde se menciona que también investiga a Emilio Lozoya y al presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo.

