AMLO responde a Calderón sobre presunta censura: “Son mentirosos e hipócritas”

“Mentirosos, falsarios, hipócritas”, esa fue la respuesta que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador a las acusaciones que hizo ayer Felipe Calderón Hinojosa sobre presuntos actos de censura en contra de Carlos Loret de Mola.

Durante su conferencia matutina, el titular del Ejecutivo le recordó al expresidente que en su gobierno fue expulsado de México el periodista José Gutiérrez Vivó, y el caso de Carmen Aristegui, despedida de MVS en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ayer mismo, en redes sociales, se le recordó a Calderón que Alejandra Sota y Javier Lozano Alarcón también intentaron despedir a la misma periodista.

López Obrador fue cuestionado sobre las acusasiones de una probable censura a Carlos Loret de Mola después de que Miguel Alemán Magnani tomara este martes el control de W Radio y designara a Ignacio Carral Kramer como director de la empresa radiofónica, en sustitución de Francisco Cabañas.

“Si Carlos Loret de Mola sale del aire, se confirmará el perfil autoritario, antidemocrático, intolerante de este Gobierno. El más represor de la libertad en décadas. Se ve que el video del hermano del Presidente recibiendo en su nombre millones de pesos los tiene furiosos. #sonPIOres”, escribió el expresidente en su cuenta de Twitter.

Si @CarlosLoret sale del aire, se confirmará el perfil autoritario, antidemocrático, intolerante de este gobierno. El más represor de la libertad en décadas. Se ve que el video del hermano del presidente recibiendo en su nombre millones de pesos los tiene furiosos. #sonPIOres https://t.co/ag3e6vOkvb — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) August 26, 2020

AMLO le respondió: “Nosotros somos respetuosos de verdad, de manera auténtica, de la libertad en general y de la libertad de expresión en particular. Nosotros no censuramos a nadie. No somos iguales a los gobiernos anteriores. Se censuró a José Gutiérrez Vivó en el Gobierno precisamente de Calderón, lo expulsaron del país”.

En su conferencia de prensa matutina, recordó que el periodista se encuentra en Estados Unidos, ya que “se tuvo que asilar en situación muy difícil”. Además, reveló que las autoridades están “haciendo una revisión de su caso porque de manera directa el Estado mexicano lo afectó, y tenemos que atenderlo y responder por el daño que le causaron”.

Desde Monterrey, Nuevo León, el mandatario aseguró que en el pasado “sí había represalias y censura”, sin embargo, descartó que estas prácticas se realicen en la actualidad. “Tan es así que desde el Presidente Madero no se ataca a un Presidente de la República como ahora y no se persigue a nadie. No hay represión. Se ejerce con libertad la libre manifestación de las ideas”, subrayó.

A su vez, destacó la importancia de que “exista la oposición porque es la democracia y son los contrapesos. De modo que si alguien está pensando o expresando que nosotros censuramos, están mintiendo. Es decir, son mentirosos, falsarios, hipócritas porque esa es la característica principal del conservadurismo. La doctrina de los conservadores en realidad es la hipocresía”.

