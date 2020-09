Creación de 90 mil empleos en agosto destaca en conferencia de AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador da su conferencia matutina desde Palacio Nacional, acompañado del titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, quien presentó quién es quién en los precios de los combustibles en México, así como los avances de obras en el aeropuerto en Santa Lucía, la refinería en Dos Bocas, el Tren Maya y el corredor del Istmo de Tehuantepec.

Además, a partir de este lunes proyectará el video sobre los avances en Tren Interurbano México-Toluca.

Crisis mundial por covid-19, la más profunda en un siglo: AMLO

El mandatario afirmó que la crisis económica por covid-19 es la más profunda en un siglo, “lo importante es que vamos a salir rápido, no va a ser una crisis prolongada”. Y aseveró que el país va “avanzando poco a poco, pero vamos saliendo de esta pesadilla, va pasando la pesadilla de la pandemia”.

“La crisis mundial más profunda que se haya presentado en los últimos 100 años, en un siglo, en Europa no se veía una caída de la economía desde la segunda guerra mundial. En Estados Unidos no se veía una caída de la economía como la actual desde la crisis de 1929-1933 y nosotros no habíamos caído en lo económico, como ahora, desde 1932 precisamente por la crisis de Estados Unidos, entonces sí es una crisis profunda”, comentó.

En agosto se han creado 90 mil empleos ante coronavirus

Agregó que en agosto se han creado 90 mil empleos en lo que va de agosto, “si salen bien los dato de estos días que nos faltan por registrar, ya tenemos 90 mil recuperados, espero que sean 100 mil, de un millón perdidos; entonces, ya se detuvo la perdida de empleos formales y espero que sigamos ganando; en medida que se va normalizando la actividad productiva, vamos a ir recuperando los empleos perdidos”.

“Fue, creo yo, acertado abrir desde el 1 de junio la actividad productiva en algunas ramas la la economía como la industria automotriz, de las autopartes, de la construcción y la minería”, indicó.

AMLO: primer párrafo de segundo informe es sobre corrupción

López Obrador adelantó que el primer párrafo de su Segundo Informe de Gobierno trata sobre la corrupción, “es tan importante acabar con la corrupción que les adelanto, y no lo voy a ir a escribir ahora porque ya tengo la primera versión, ya tengo el borrador, el primer párrafo del informe de mañana es sobre la corrupción, ya con eso le contesto”.

Hay que evitar maniobras: AMLO sobre presidencia de San Lázaro

El mandatario dijo que hay que respetar la ley y evitar maniobras, luego de la disputa del Partido del Trabajo y del PRI por la presidencia de la Cámara de Diputados, “hay que respetar la legalidad y no hacer lo mismo de antes, nada de maniobras por cargos, es decir, hacer cosas que a todas luces son indebidas, se tiene que respetar; actuar con rectitud, no estar maniobrando de última hora por los cargos”.

AMLO: esperaré hasta últimos días para petición de consulta contra ex presidentes

El Presidente declaró que si no se reúnen las firmas o los legisladores hacen el trámite para llevar a cabo la consulta para enjuiciar a ex presidentes, entonces él hará la petición, pero “esperaré hasta los últimos días; pues lo voy a hacer yo para que quede abierta esa posibilidad, porque de llevarse a cabo esa consulta sería hasta el próximo año; porque si no lo hacemos del 1 al 15 de septiembre ya no podría hacerse legalmente, el 16 no se puede, hoy no se puede, a partir de mañana sí”.

Milenio