Recuperación de empleos en BCS y QRoo, destaca en conferencia de AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó al Instituto Nacional Electoral (INE) “que se reduzca el presupuesto destinado a los partidos”, luego de que ayer se avanzó en el registro de dos nuevos partidos políticos, “yo tengo que ser muy prudente porque es un mandato constitucional, un derecho de todos los mexicanos, de asociarnos, de participar en la vida pública del país”.

“Es una iniciativa de ley que está en el Congreso y no ha sido aprobada porque sí es bastante dinero (…) que, en estos tiempos, debería utilizarse, o una parte considerable, para atender la emergencia sanitaria y para las necesidades de la gente.

“Debería salir de los mismos partidos de manera voluntaria, decir, ‘vamos a recibir para las campañas la mitad y vamos a entregar el 50 por ciento para la salud’, inclusive etiquetarlo, destinarlo a la vacuna (contra el covid-19) y se los reconocería mucho el pueblo de México, es el momento de hacerlo”, comentó.

AMLO: se están recuperando empleos en BCS y QRoo; se va a reactivar el turismo

Destacó que conforme vaya disminuyendo la pandemia de coroanvirus se va a reactivar la actividad turística, pues aseveró que se están recuperando empleos en Baja California Sur y en Quintana Roo, “yo creo que muy pronto, además ya tengo indicios, se va a reactivar el turismo”. Además, informó que se alistan proyectos con el sector privado “tanto con el sector energético como en comunicaciones”.

“En medida que va bajando el efecto de la pandemia, va a ir creciendo la afluencia turística y esto va a ayudar mucho a la economía porque fue uno de los sectores más afectados. Estamos también por llevar a cabo un acuerdo con el sector privado, se están definiendo proyectos en donde ellos van a participar con inversión.

“Esto es un muy buen indicador, que muy pronto se va a regresar a la normalidad y lo mismo en Los Cabos, en la riviera nayarita, en Vallarta, en los centros turísticos, desde luego Acapulco”, puntualizó.

“En caso LeBarón sí hay detenidos”, dice AMLO; anuncia visita a Bavispe

El mandatario dio a conocer que visitará Bavispe, Sonora, para reunirse con la familia LeBarón con el objetivo de informarles sobre los avances en la investigación tras el ataque en el que murieron mujeres y niños, “no tengo exacto el día, pero voy a ir, tengo el compromiso de ir, creo que es en este mes que voy a ir a Bavispe”.

“Una vez dije aquí que se estaba avanzando en la investigación, que incluso había detenidos, y una declaración de uno de los familiares que no era cierto; entonces, decirles que sí hay detenidos y se ha avanzando en la investigación y entonces voy a explicarles”, aseguró.

Víctor Manuel Toledo sufrió ataque; aventaron químicos a su casa: AMLO

Reveló que el ex titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo, sufrió ataque en su casa, “no ha habido problemas mayores; fueron a tirarle al patio de su casa químicos y lo protegimos, es muy incómodo para el que no está acostumbrado a tener protección, pero consideramos que era necesario y se le dio protección; creo que hay una investigación, pero no pasó afortunadamente a mayores”.

“Solo es el único caso, bueno, las amenazas cuando el atentado al jefe de la policía de la Ciudad de México, y ya”, declaró.

Milenio