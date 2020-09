Nuevas normas para verificar litros completos en gasolineras destaca en conferencia de AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el informe semanal sobre los precios de los combustibles en México, “que es algo muy importante porque si aumentan los precios de las gasolinas aumenta todo, por eso nos interesa mantener estos precios”, en donde el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffielf, indicó que en la gasolina regular el precio más alto está en una franquicia de Pemex en Cerro Azul, Veracruz, con 20.16 por litro.

AMLO anuncia nueva norma para verificar litros completos en gasolineras

El mandatario anunció una nueva norma que se aplicará en gasolineras para que “se den litros completos”, por lo que aseveró que quienes protestan contra esta medida “aunque muchos cumplieron, otros no y van a ser verificados”.

De acuerdo con Ricardo Sheffield, se trata de dos nuevas norma que tienen que ver con el hardware (la bomba) y con el software (que controla la bomba) que tuvieron que entrar en vigor en 2018, pero ante la petición de prórroga por parte de los empresarios se pospusieron, “han tenido 5 años para prepararse a la entrada en vigor, entonces no hay más prorroga, los hechos nos hablan de que sigue habiendo mucho gasolinero tramposo y con esta norma podemos revisar más a fondo”.

“Siguieron utilizando aparatos para entregar menos a los consumidores, entonces va a iniciar ya la aplicación de una nueva norma”, advirtió el Presidente.

Para 2022 estará terminado espacio aéreo en Santa Lucía

López Obrador reiteró que el aeropuerto en Santa Lucía estará concluido en marzo de 2020, “para entonces ya está totalmente terminado todo el sistema de control del espacio aéreo”.

El subsecretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Carlos Alfonso Morán, dijo que se hará un rediseño completo al espacio aéreo, “estudios han permitido definir cuáles van a ser los espacios y cómo se van a vincular. En diciembre de 2020, estamos a meses de que entre en operación el rediseño del espacio aéreo mexicano, es una navegación basada en satélites, se implementan puntos de confluencia y se tienen procedimientos de salida y llegada con descenso continuo”.

Tren Maya debe estar completo a finales de 2023: AMLO

El Presidente confió en que a finales de 2023 estará concluido el Tren Maya y dio a conocer que hoy tendrá una reunión para definir las obras del tramo 5, pues aseguró que “si nos cuesta el financiamiento lo mismo que le cuesta a Hacienda financiar la deuda soberana, es posible que se entregue a las empresas, si no se va a hacer con presupuesto público porque es un tramo que cuesta 17 mil millones”.

También, comentó que las pistas militar y central del aeropuerto en Santa Lucía y las instalaciones militares “van a estar terminadas en febrero del año próximo, se los adelanto como una primera etapa”.

AMLO lamenta ataque en velorio en Cuernavaca

Lamentó el ataque armado en un velorio de Cuernavaca, Morelos, que dejó dos muertos, “hay una confrontación de grupos en Morelos; ya se está actuando para que esto no suceda”.

Respeto todas las manifestaciones: AMLO sobre toma de CNDH

El mandatario agregó que no está de acuerdo con la violencia, tras la toma de las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), “yo estoy de acuerdo con todas las manifestaciones, pero no estoy de acuerdo con la violencia, no estoy de acuerdo a lo que hicieron a la pintura de Francisco I. Madero, yo creo que quien conoce la historia de este luchador social sabe que debemos de guardarle respeto, se le conoce a Madero como el Apostol de la Democracia, el dio su vida por luchar en contra de la dictadura porfirista”.

AMLO celebra decisión de Facebook sobre remover cuentas ligadas a Lozoya

López Obrador celebró la decisión de Facebook sobre remover las cuentas ligadas al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, “es muy importante porque ayuda en la transparencia y lo mismo queremos saber de Twitter. Celebramos esto porque ayuda mucho por lo del anonimato y, sobre todo, por el tráfico de mentiras pagadas en redes por grupos políticos, grupos de intereses creados a través de robots, páginas falsas cubriéndose con el anonimato, vendiendo publicidad”.

